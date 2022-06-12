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Байден назвал рост цен в США побочным результатом помощи Украине

Байден назвал рост цен в США побочным результатом помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на бензин и инфляции в стране стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.

«Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти», — сказал Байден на приеме нацкомитета Демократической партии.

Расшифровку выступления президента США распространила пресс-служба Белого дома, пишет eadaily.com.

Байден отметил, что его администрация пытается добиться снижения цены на бензин в стране.

«Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время», — сказал Байден.

«Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире», — сказал Байден.

Далее, согласно расшифровке, зал ответил на это аплодисментами, а президент США решил уточнить, что говорит серьезно.

«Нет, нет, это не шутка. Это не шутка», — цитирует Байдена пресс-служба.
Цены на бензин в США достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.
eadaily.com
  • Сегодня, 09:25
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