Президент России Владимир Путин подписал указ, которым он освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Напомним, что 42-летняя Наталья Поклонская была прокурором Автономной Республики Крым в составе Украины. А затем – прокурором Республики Крым уже в составе России, передает mk.ru.
С октября 2016 по октябрь 2021 года Наталья Поклонская являлась депутатом Госдумы. Затем ее назначили послом в Кабо-Верде. Но после того, как Украина направила в эту страну требование о выдаче Поклонской, на которую возбудили уголовное дело, она была снята с должности и назначена в феврале 2022 года заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Поклонская прокомментировала свое увольнение
Наталья Поклонская прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин своим указом уволил ее с поста заместителя главы Россотрудничества.
Поклонская оставила короткое сообщение в своем Телеграм-канале, опубликовав указ российского лидера.
"В связи с моим переходом на другую работу", - объяснила она увольнение.
"Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!", - добавила Поклонская.
При этом она не сообщила подробностей о своем новом назначении и когда оно может произойти. mk.ru