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Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества

Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым он освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Напомним, что 42-летняя Наталья Поклонская была прокурором Автономной Республики Крым в составе Украины. А затем – прокурором Республики Крым уже в составе России, передает mk.ru.

С октября 2016 по октябрь 2021 года Наталья Поклонская являлась депутатом Госдумы. Затем ее назначили послом в Кабо-Верде. Но после того, как Украина направила в эту страну требование о выдаче Поклонской, на которую возбудили уголовное дело, она была снята с должности и назначена в феврале 2022 года заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Поклонская прокомментировала свое увольнение

Наталья Поклонская прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин своим указом уволил ее с поста заместителя главы Россотрудничества.

Поклонская оставила короткое сообщение в своем Телеграм-канале, опубликовав указ российского лидера.

"В связи с моим переходом на другую работу", - объяснила она увольнение.

"Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!", - добавила Поклонская.

При этом она не сообщила подробностей о своем новом назначении и когда оно может произойти.
mk.ru
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
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