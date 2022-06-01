Тираспольская бегунья Лилия Фиськович победила на чемпионате Европы среди малых стран, который в эти дни проходит на Мальте.
Приднестровская легкоатлетка финишировала первой в забеге на 5 км, хотя эта дистанция для неё далеко не коронная. Бегунья специализируется на классическом марафоне 42 км. В этой дисциплине Лилия участвовала в двух олимпиадах.
На Мальте 5 км Фиськович пробежала за 16.42 минуты, передает novostipmr.com.
Перед стартом в интервью ИА «Новости Приднестровья» Лилия призналась, что находится в отличной форме и готова в следующем сезоне отвоевать олимпийскую квоту.
Победа на чемпионате Европы среди малых стран – уже шестой международный успех тираспольчанки в нынешнем году. Останавливаться на этом Лилия Фиськович не планирует.
«У меня через неделю начинается учебно-подготовительный сбор в Карпатах. Он продлится два месяца, после чего центральный старт сезона – взрослый чемпионат Европы», – уточнила бегунья.
Лилия Фиськович поборется за медаль чемпионата Европы в августе в Германии. novostipmr.com