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Легкоатлетка из Тирасполя завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике среди малых стран

Легкоатлетка из Тирасполя завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике среди малых стран

Тираспольская бегунья Лилия Фиськович победила на чемпионате Европы среди малых стран, который в эти дни проходит на Мальте.

Приднестровская легкоатлетка финишировала первой в забеге на 5 км, хотя эта дистанция для неё далеко не коронная. Бегунья специализируется на классическом марафоне 42 км. В этой дисциплине Лилия участвовала в двух олимпиадах.

На Мальте 5 км Фиськович пробежала за 16.42 минуты, передает novostipmr.com.

Перед стартом в интервью ИА «Новости Приднестровья» Лилия призналась, что находится в отличной форме и готова в следующем сезоне отвоевать олимпийскую квоту.

Победа на чемпионате Европы среди малых стран – уже шестой международный успех тираспольчанки в нынешнем году. Останавливаться на этом Лилия Фиськович не планирует.

«У меня через неделю начинается учебно-подготовительный сбор в Карпатах. Он продлится два месяца, после чего центральный старт сезона – взрослый чемпионат Европы», – уточнила бегунья.

Лилия Фиськович поборется за медаль чемпионата Европы в августе в Германии.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:10
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