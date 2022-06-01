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Годовая инфляция в Приднестровье по итогам пяти месяцев ускорилась до восьми с половиной процентов

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам пяти месяцев ускорилась до восьми с половиной процентов

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых пяти месяцев текущего года ускорилась до восьми с половиной процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – около пятнадцати процентов. Непродовольственные товары стали дороже на пять процентов, а тарифы на услуги повысились на три процента, передает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-май 2022 года:

- на продовольственные товары – 114,68%;
- на непродовольственные товары – 105,38%;
- тарифы на услуги – 103,09%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 108,58%.

Майская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полтора процента.

За прошедший месяц более всего подорожало продовольствие. Цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги также повысились, но в меньшей степени.

Продовольствие в мае 2022 года стало дороже более чем на два с половиной процента. Наиболее подорожали: майонезная продукция; молоко и молочная продукция; овощи; мука; масло и жиры; мороженное; консервы фруктово-ягодные; яйца; рыбные продукты.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали на полпроцента. Более всего подорожали: спички; моющие средства; товары бытовой химии; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары.

В среднем тарифы на услуги в мае выросли на один процент. Подорожали: услуги банков; пассажирский транспорт; санаторно-оздоровительные услуги; образование; бытовые услуги в фотоателье и химчистке.

Индексы потребительских цен за май 2022 года:

- на продовольственные товары – 102,61%;
- на непродовольственные товары – 100,56%;
- тарифы на услуги – 101,05%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,52%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
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