Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых пяти месяцев текущего года ускорилась до восьми с половиной процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – около пятнадцати процентов. Непродовольственные товары стали дороже на пять процентов, а тарифы на услуги повысились на три процента, передает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-май 2022 года:
- на продовольственные товары – 114,68%; - на непродовольственные товары – 105,38%; - тарифы на услуги – 103,09%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 108,58%.
Майская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило полтора процента.
За прошедший месяц более всего подорожало продовольствие. Цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги также повысились, но в меньшей степени.
Продовольствие в мае 2022 года стало дороже более чем на два с половиной процента. Наиболее подорожали: майонезная продукция; молоко и молочная продукция; овощи; мука; масло и жиры; мороженное; консервы фруктово-ягодные; яйца; рыбные продукты.
Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали на полпроцента. Более всего подорожали: спички; моющие средства; товары бытовой химии; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары.
В среднем тарифы на услуги в мае выросли на один процент. Подорожали: услуги банков; пассажирский транспорт; санаторно-оздоровительные услуги; образование; бытовые услуги в фотоателье и химчистке.
Индексы потребительских цен за май 2022 года:
- на продовольственные товары – 102,61%; - на непродовольственные товары – 100,56%; - тарифы на услуги – 101,05%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,52%.