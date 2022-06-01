Dnestr.TV

 
0

Президент провел рабочее совещание с руководством органов госвласти и управления

Президент провел рабочее совещание с руководством органов госвласти и управления

Президент обсудил с руководством органов госвласти и администраций городов и районов республики текущее положение дел, планы работы на неделю и среднесрочную перспективу. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Главы государственных администраций проинформировали, как подвигаются ремонтно-строительные работы на объектах социальной инфраструктуры, попавших в программу капитальных вложений нынешнего года. В штатном режиме продолжаются работы в столичных 15 школе, 37 и 44 детских садах, по плану преображается и музейный квартал, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании отмечено, что повсеместно производится выплата отпускных учителям. Введенная практика заблаговременного резервирования средств на эти цели позволяет вовремя, в полном объеме и без значительной одномоментной нагрузки на бюджет выполнять это финансовое обязательство.

Обсуждали подготовку к выпускным вечерам в образовательных учреждениях. Традиционно особо будут чествовать выпускников-медалистов. В городах пройдут торжественные церемонии вручения им наград. Задействованы будут открытые площадки. В Тирасполе мероприятие организуют в центре города у фонтанного комплекса.

Говорили на совещании об организации траурно-памятных мероприятий, посвященных 30-летию Бендерской трагедии. Обсудили все пункты программы, которую готовят бендерчане на этот день. Вадим Красносельский подчеркнул, что эта скорбная дата важна не только для жителей Бендер: память о страшных событиях тех дней хранят все приднестровцы. 19 июня поминальные службы пройдут во всех храмах республики.

Обсуждая вопросы благоустройства и озеленения, затронули тему обеспечения посадочным материалом. Президент считает, что республика и в этом отношении должна и может быть самодостаточной. Необходимо больше внимания уделять развитию питомников. Это направление перспективно, но еще в недостаточной мере освоено, отметил Вадим Красносельский. Рассматривается вопрос централизованной закупки 30000 кустов роз в каменском питомнике и приобретения до двух тысяч единиц у ботанического сада. Планируется, что эти цветы украсят различные населенные пункты Приднестровья.

Президент дал поручения, намечен план работы на текущую неделю.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна