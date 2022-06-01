Президент обсудил с руководством органов госвласти и администраций городов и районов республики текущее положение дел, планы работы на неделю и среднесрочную перспективу. Совещание прошло в формате видеоконференции.
Главы государственных администраций проинформировали, как подвигаются ремонтно-строительные работы на объектах социальной инфраструктуры, попавших в программу капитальных вложений нынешнего года. В штатном режиме продолжаются работы в столичных 15 школе, 37 и 44 детских садах, по плану преображается и музейный квартал, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании отмечено, что повсеместно производится выплата отпускных учителям. Введенная практика заблаговременного резервирования средств на эти цели позволяет вовремя, в полном объеме и без значительной одномоментной нагрузки на бюджет выполнять это финансовое обязательство.
Обсуждали подготовку к выпускным вечерам в образовательных учреждениях. Традиционно особо будут чествовать выпускников-медалистов. В городах пройдут торжественные церемонии вручения им наград. Задействованы будут открытые площадки. В Тирасполе мероприятие организуют в центре города у фонтанного комплекса.
Говорили на совещании об организации траурно-памятных мероприятий, посвященных 30-летию Бендерской трагедии. Обсудили все пункты программы, которую готовят бендерчане на этот день. Вадим Красносельский подчеркнул, что эта скорбная дата важна не только для жителей Бендер: память о страшных событиях тех дней хранят все приднестровцы. 19 июня поминальные службы пройдут во всех храмах республики.
Обсуждая вопросы благоустройства и озеленения, затронули тему обеспечения посадочным материалом. Президент считает, что республика и в этом отношении должна и может быть самодостаточной. Необходимо больше внимания уделять развитию питомников. Это направление перспективно, но еще в недостаточной мере освоено, отметил Вадим Красносельский. Рассматривается вопрос централизованной закупки 30000 кустов роз в каменском питомнике и приобретения до двух тысяч единиц у ботанического сада. Планируется, что эти цветы украсят различные населенные пункты Приднестровья.