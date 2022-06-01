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Недекларирование и недостоверное декларирование товаров остаются в «топе» административных дел, возбуждённых таможенными органами ПМР

Недекларирование и недостоверное декларирование товаров остаются в «топе» административных дел, возбуждённых таможенными органами ПМР

Экономя на незначительных суммах при декларировании, нарушители таможенного законодательства теряют значительно больше – оплачивая наложенные административные штрафы. Однако, если речь идет о перемещении товаров в крупном размере, в силу вступает уже не административное, а уголовное право.

Буквально на днях суд вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК ПМР (контрабанда, т.е. перемещение в крупном размере через таможенную границу ПМР товаров, сопряжённое с недостоверным декларированием), передает пресс-служба ГТК ПМР.

Напомним, схему контрабандного перемещения подсолнечника кондитерского с использованием подложных документов на товар более низкого класса выявили в 2021 году инспекторы постовой службы Бендерской и Тираспольской таможен. Внимание таможенников привлекло то, что товар был аккуратно упакован в мешки, а размер и качество семян указывали на то, что за рубеж вывозится кондитерский подсолнечник, стоимость которого значительно выше. Для проверки заявленных декларантом сведений были отобраны образцы. Их отправили на исследования. В результате было установлено — семена являются подсолнечником кондитерским. К разбирательству по данному делу подключились оперативники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета ПМР. Уже вскоре все материалы были переданы ГСУ Следственного комитета ПМР.

По результатам следственных действий установлено, что отечественная сельхозфирма заключила ряд притворных сделок о купле-продаже подсолнечника с государственным предприятием – ЗАО «БКХ», имеющим лицензию на реализацию сельхозпродукции за пределы ПМР. В последующем госпредприятие, выступающее фактически в качестве посредника, перепродавало этот подсолнечник двум иностранным фирмам, руководителями которых являлись, в том числе, родственники фигурантов дела.

Преступность схемы заключалась в том, что для получения необходимых для экспорта документов в лабораторию на экспертизу умышленно предоставлялись образцы подсолнечника масличного, заведомо ниже качеством, но по этим документам вывозился подсолнечник кондитерский, который должен был облагаться повышенной таможенной пошлиной. Как было установлено, в период с 4 по 26 февраля 2021 года через таможенную границу незаконно было перевезено 435 420 кг. семян подсолнечника кондитерского, стоимостью 5 287 522 рублей ПМР. В результате подобных махинаций владельцы товара экономили на таможенных платежах, извлекая материальную выгоду, а госбюджет систематически недополучал денежные средства.

На основании доказательств, собранных следственными органами ГСУ СК ПМР, суд вынес трем фигурантам по делу о контрабанде обвинительный приговор. Назначенные наказания составили соответственно 4 года 6 месяцев лишения свободы и 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Горький опыт этих нарушителей законодательства в очередной раз свидетельствует, что пренебрежение к нормам таможенного права неминуемо приведёт к ответственности, установленной как Кодексом об административных правонарушениях, так и Уголовным кодексом ПМР.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 20:37
  • DTV
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