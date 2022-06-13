У жителя Бухареста выявили первый в стране случай заболевания оспой обезьян. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба минздрава Румынии.
«Речь идет о 26-летнем мужчине», - говорится в сообщении.
Диагноз больному поставили в понедельник, после лабораторных исследований, передает mk.ru.
Однако симптомы у мужчины появились еще 4 дня назад. До вечера воскресенья он не обращался к врачам.
Медики выяснили, что партнер 26-летнего столичного жителя в последнее время выезжал сразу в несколько стран Европы, где зарегистрированы многочисленные случаи заражения оспой обезьян.
Сейчас больной, которому, вероятно, друг "привез" инфекцию, находится в изоляции и получает симптоматическое лечение.
Оспа нелегко передается между людьми и требует тесного контакта. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки, дыхательные пути, глаза, нос или рот, а также через биологические жидкости.
Основной путь передачи – тесный и продолжительный физический контакт с больным обезьяньей оспой. Нет никаких доказательств того, что пациент в Радауц был инфицирован вирусом осп