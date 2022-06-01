Супругу экс-президента Молдовы Игоря Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинения. Об этом находящийся под домашним арестом бывший глава государства заявил сегодня, 13 июня, уточнив, что женщину остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам, чтобы вручить повестку.
По словам Додона, за его женой Галиной «следят нон-стоп». Он потребовал оставить его семью в покое, а также заявил, что «некоторые вещи не прощаются», и однажды действующая власть Молдовы «ответит за все эти беззакония».
«Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», — написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, экс-президента Молдовы Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.
«Хочу заявить, что я считаю себя невиновным, я готов сотрудничать со следствием и считаю это дело политическим, открытое по указу высшего руководства страны, в частности президента Майи Санду», — заявлял Додон.
Он добавил, что убежден — его дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящем за стены президентуры, и у него есть основания считать, что в данном случае преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определённые геополитические цели.
При этом временная глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Елена Казаков сообщила журналистам newsmaker.md, что Галине Додон действительно сегодня вручили вызов в прокуратуру, но никто ее не останавливал на улице. Также в прокуратуре подчеркнули, что жена Додона тоже проходит обвиняемой по делу о взятке, которую, по информации следствия, экс-президент Игорь Додон получил от олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
После этого Партия социалистов начала серию акций протеста на которых, помимо свободы для своего почетного председателя Игоря Додона, требует отставки правительства, а также досрочных президентских и парламентских выборов.
Как сообщалось ранее, Москва надеется, что у Кишинева хватит мудрости не объявлять «вендетту» всем сторонникам сотрудничества с Россией и не зачищать политическое поле от сил, которые выступают за развитие дружественных отношений с РФ. Об этом заявила недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начатое уголовное преследование в отношении экс-президента Игоря Додона.
«Хочется верить и надеяться, что под лозунгами борьбы с коррупцией в Молдавии не будет проводиться зачистка именно политического поля от сил и объединений, которые выступают за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», — сказала Захарова.