Dnestr.TV

 
0

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги

В понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он рассказал, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии.

"Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - написал Йозвяк.

Стоит заметить, что финальное решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет в пятницу, 17 июня. При этом главы стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Грузинский премьер о вступлении в ЕС: Сначала Грузия, а уже потом Украина и Молдова

"Если кому-то и принадлежит статус кандидата в ЕС, то Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Грузия получила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает apsny.ge

"Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", - сказал Ираклий Гарибашвили.
  • Вчера, 20:49
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна