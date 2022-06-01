В понедельник, 13 июня, Еврокомиссия обсудила предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
Он рассказал, что Еврокомиссия провела предварительные дебаты, на которых обсуждались заявки на вступление в ЕС трех стран: Украины, Молдовы и Грузии.
"Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - написал Йозвяк.
Стоит заметить, что финальное решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет в пятницу, 17 июня. При этом главы стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.
Грузинский премьер о вступлении в ЕС: Сначала Грузия, а уже потом Украина и Молдова
"Если кому-то и принадлежит статус кандидата в ЕС, то Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Грузия получила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает apsny.ge
"Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", - сказал Ираклий Гарибашвили.