В Каменке ночью 13 июня в одной из квартир многоэтажного дома подростки 12 и 11 лет решили повторить увиденное в интернете: наливали жидкость для снятия лака на нож и поджигали. Свой эксперимент снимали на видео.
Всё произошло в детской комнате после того, как мать уложила детей. Дождавшись, пока все в квартире уснут, мальчишки приступили к задуманному. Решив, что их могут заметить, спрятались под одеяло.
В какой-то момент горящая жидкость попала на руки одному из подростков, он запаниковал и опрокинул весь флакон на себя. Пламя охватило всё тело. Второй попытался потушить огонь, но сам получил ожоги рук, передает пресс-центр МВД ПМР.
На крик выбежала мама и незамедлительно вызвала скорую.
Детей забрали в Каменскую ЦРБ. Врачи констатировали у младшего ожог кистей, у старшего – поражение до 50% тела.
Мальчик в реанимационном отделении в стабильно тяжёлом состоянии. В ближайшее время консилиум врачей примет решение о транспортировке пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.
В происшествии разбирается следственно-оперативная группа.