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Чуть не сгорел заживо, пытаясь повторить челлендж из Тик-Тока

Чуть не сгорел заживо, пытаясь повторить челлендж из Тик-Тока

В Каменке ночью 13 июня в одной из квартир многоэтажного дома подростки 12 и 11 лет решили повторить увиденное в интернете: наливали жидкость для снятия лака на нож и поджигали. Свой эксперимент снимали на видео.

Всё произошло в детской комнате после того, как мать уложила детей. Дождавшись, пока все в квартире уснут, мальчишки приступили к задуманному. Решив, что их могут заметить, спрятались под одеяло.

В какой-то момент горящая жидкость попала на руки одному из подростков, он запаниковал и опрокинул весь флакон на себя. Пламя охватило всё тело. Второй попытался потушить огонь, но сам получил ожоги рук, передает пресс-центр МВД ПМР.

На крик выбежала мама и незамедлительно вызвала скорую.

Детей забрали в Каменскую ЦРБ. Врачи констатировали у младшего ожог кистей, у старшего – поражение до 50% тела.

Мальчик в реанимационном отделении в стабильно тяжёлом состоянии. В ближайшее время консилиум врачей примет решение о транспортировке пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.

В происшествии разбирается следственно-оперативная группа.

  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 38
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