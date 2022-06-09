Подходит к концу полный запрет на любительское и спортивное рыболовство в Приднестровье. Последний день нерестового запрета – 15 июня. Уже с 16-го числа можно будет выйти на берег водоемов с удочкой.
Период нерестового запрета на территории Приднестровья продлится до 15 июня 2022 года включительно.
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды информирует, что инспекторами Управления Рыбохотинспекции ГСЭКиООС ПМР за прошедший период нерестового запрета составлено 59 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан за нарушения Правил рыболовства.
Наряду с этим, инспекторами были изъяты запрещенные орудия лова водных биологических ресурсов 831 метр сетей и иные запрещенные орудия лова: косынки – 17 шт., драчи – 4 шт., раколовки – 4 шт., хватки – 3 шт., экраны – 2 шт.
Сумма начисленных административных штрафов составила 61088,0 рублей ПМР.
При этом нарушителями был возмещен причиненный ими в результате незаконной добычи рыбы ущерб природной и окружающей среде, в размере более 2,5 тыс. рублей.
Напоминаем, что в случае несоблюдения правил рыболовства ПМР наступает:
- административная ответственность (нарушение Правил рыболовства) с назначением наказания в виде штрафа в размере от 368 до 920 рублей ПМР;
- административная ответственность (грубое нарушение Правил рыболовства) с назначением штрафа в размере от 1 840 до 8 280 рублей ПМР с конфискацией судна и орудий ловли водных биоресурсов.