Dnestr.TV

 
0

В ЕС намерены продлить на год действие "ковид-паспортов"

В ЕС намерены продлить на год действие "ковид-паспортов"

Действие цифровых "ковид-паспортов" (EUDCC) будет продлено в Евросоюзе еще на год - до июня 2023 года. Об этом совместном решении Европарламента и Совета ЕС сообщается в понедельник, 13 июня.

Этот шаг обоснован стремлением гарантировать гражданам ЕС свободу передвижения в случае появления нового варианта коронавируса, которому будет присвоен статус "вызывающего беспокойство" (variant of concern), отмечает пресс-служба Европарламента, сообщает dw.com.

Участники обсуждений договорились, что государства-члены ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение для владельцев EUDCC. Делать это будет разрешено только в случаях, когда такие ограничения необходимы для охраны общественного здоровья, соразмерны и не ведут к дискриминации.

"Мы полны решимости вернуться к неограниченной свободе передвижения", - прокомментировал решение Европарламента и Совета ЕС еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Он приветствовал тот факт, что многие государства ЕС на сегодня сняли все ограничения на поездки, включая необходимость предъявления сертификата о прививке от коронавируса или недавно перенесенном заболевании или отрицательного теста. "Однако эпидемиологическая ситуация может быстро измениться", - предупредил он.
dw.com
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна