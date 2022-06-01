Падение на рынке криптовалют объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС США поднять ставку.
Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin продолжает резко снижаться. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk во вторник, 14 июня.
По состоянию на 08:000 по Киеву Bitcoin подешевел на 13,77% и торговался на уровне 21 933 доллара. При этом минимальная цена криптовалюты за последние 24 часа составляет 20 834 доллара, а максимальная – 25 792 долларов, передает korrespondent.net.
Объем капитализации рынка Bitcoin находится на уровне 418 млрд долларов.
Сейчас Bitcoin торгуется на минимальных уровнях за полтора года. По мнению экспертов, падение на рынке криптовалют объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС США поднять ставку.
Также накануне стало известно, что крупнейший американский криптокредитор Celsius Network приостановил вывод средств, обмен, а также переводы между счетами, ссылаясь на "экстремальные рыночные условия".
Напомним, 10 ноября 2021 года стоимость Bitcoin составляла рекордные 69 тысяч долларов. korrespondent.net