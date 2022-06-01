В мае по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на 3%. Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июня 2022 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, пишет newspmr.com.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.53 руб. Говядина бескостная – 89.64 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 82.16 руб. Свинина бескостная – 81.97 руб. Фарш мясной – 52.20 руб. Пельмени – 48.81 руб. Печень говяжья – 95.31 руб. Куры потрошеные – 37.90 руб. Окорочка куриные – 43.30 руб. Сало – 71.54 руб. Колбаса вареная – 102.15 руб. Сосиски – 80.34 руб. Сардельки – 78.75 руб. Колбаса полукопченая – 131.07 руб. Мясокопчености – 152.60 руб. Колбаса сырокопченая – 258.08 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 74.57 руб. Карась свежий – 46.48 руб. Толстолобик свежий – 40.21 руб. Салака – 24.29 руб. Хек – 57.70 руб. Скумбрия – 66.09 руб. Сельдь замороженная – 35.49 руб. Сельдь соленая – 47.66 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 32.48 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.99 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 42.50 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.71 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 11.57 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.95 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 14.45 руб. Кефир, 0,5 л – 7.35 руб. Ряженка, 0,5 л – 9.50 руб. Сметана, кг – 48.62 руб. Сметана на рынке, кг – 57.33 руб. Творог, кг – 61.97 руб. Творог на рынке, кг – 58.33 руб. Сухие молочные смеси для детского питания – 139.29 руб. Сыр твердый, кг – 137.68 руб. Брынза на рынке, кг – 81.94 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.45 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.71 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12.86 руб. Рис шлифованный, кг – 24.81 руб. Крупа манная, кг – 16.38 руб. Крупа гречневая, кг – 34.07 руб. Крупа пшеничная, кг – 10.36 руб. Крупа кукурузная, кг – 16.53 руб. Крупа ячневая, кг – 9.50 руб. Крупа перловая, кг – 10.58 руб. Овсяные хлопья, кг – 32.08 руб. Горох, кг – 14.77 руб. Фасоль, кг – 33.02 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 19.04 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 23.82 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8.67 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 13.76 руб. Лук репчатый, кг – 11.45 руб. Свёкла столовая, кг – 13.44 руб. Морковь, кг – 11.36 руб. Чеснок, кг – 63.77 руб. Тыква, кг – 5.01 руб. Яблоки, кг – 7.07 руб. Апельсины, кг – 23.58 руб. Лимоны, кг – 23.37 руб. Бананы, кг – 28.09 руб. Сливы сушёные, кг – 51.98 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 72.06 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 52.37 руб. Сок томатный, л – 19.15 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.13 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.33 руб. Соки фруктовые, л – 19.69 руб. Яйца куриные, 10 шт – 21.45 руб. Сахар-песок, кг – 18.08 руб. Шоколад, 100 г – 21.83 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 82.01 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 8.39 руб. Соль пищевая, кг – 12.21 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 29.22 руб. Лист лавровый, 100 г – 29.64 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 59.79 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.88 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.07 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 23.57 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в мае 2022 года подорожали на 2,61% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 14,68%.