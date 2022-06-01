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За январь-май 2022 года в Приднестровье повысилась стоимость продовольственных товаров на 15%

За январь-май 2022 года в Приднестровье повысилась стоимость продовольственных товаров на 15%

В мае по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике подорожали почти на 3%. Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июня 2022 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, пишет newspmr.com.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.53 руб.
Говядина бескостная – 89.64 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 82.16 руб.
Свинина бескостная – 81.97 руб.
Фарш мясной – 52.20 руб.
Пельмени – 48.81 руб.
Печень говяжья – 95.31 руб.
Куры потрошеные – 37.90 руб.
Окорочка куриные – 43.30 руб.
Сало – 71.54 руб.
Колбаса вареная – 102.15 руб.
Сосиски – 80.34 руб.
Сардельки – 78.75 руб.
Колбаса полукопченая – 131.07 руб.
Мясокопчености – 152.60 руб.
Колбаса сырокопченая – 258.08 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Карп свежий – 74.57 руб.
Карась свежий – 46.48 руб.
Толстолобик свежий – 40.21 руб.
Салака – 24.29 руб.
Хек – 57.70 руб.
Скумбрия – 66.09 руб.
Сельдь замороженная – 35.49 руб.
Сельдь соленая – 47.66 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):

Масло сливочное фасованное, 200 г – 32.48 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.99 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 42.50 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.71 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 11.57 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.95 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 14.45 руб.
Кефир, 0,5 л – 7.35 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9.50 руб.
Сметана, кг – 48.62 руб.
Сметана на рынке, кг – 57.33 руб.
Творог, кг – 61.97 руб.
Творог на рынке, кг – 58.33 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания – 139.29 руб.
Сыр твердый, кг – 137.68 руб.
Брынза на рынке, кг – 81.94 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.45 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.71 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Мука пшеничная – 12.86 руб.
Рис шлифованный, кг – 24.81 руб.
Крупа манная, кг – 16.38 руб.
Крупа гречневая, кг – 34.07 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10.36 руб.
Крупа кукурузная, кг – 16.53 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.50 руб.
Крупа перловая, кг – 10.58 руб.
Овсяные хлопья, кг – 32.08 руб.
Горох, кг – 14.77 руб.
Фасоль, кг – 33.02 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 19.04 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 23.82 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):

Картофель урожая прошлого года, кг – 8.67 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 13.76 руб.
Лук репчатый, кг – 11.45 руб.
Свёкла столовая, кг – 13.44 руб.
Морковь, кг – 11.36 руб.
Чеснок, кг – 63.77 руб.
Тыква, кг – 5.01 руб.
Яблоки, кг – 7.07 руб.
Апельсины, кг – 23.58 руб.
Лимоны, кг – 23.37 руб.
Бананы, кг – 28.09 руб.
Сливы сушёные, кг – 51.98 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 72.06 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):

Томат-паста, кг – 52.37 руб.
Сок томатный, л – 19.15 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.13 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.33 руб.
Соки фруктовые, л – 19.69 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 21.45 руб.
Сахар-песок, кг – 18.08 руб.
Шоколад, 100 г – 21.83 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 82.01 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 8.39 руб.
Соль пищевая, кг – 12.21 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 29.22 руб.
Лист лавровый, 100 г – 29.64 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 59.79 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.88 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.07 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 23.57 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в мае 2022 года подорожали на 2,61% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 14,68%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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