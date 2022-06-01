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Тирасполь намерен постепенно заменять маршрутки на электробусы

Тирасполь намерен постепенно заменять маршрутки на электробусы

Тирасполь намерен постепенно переходить на электрический общественный транспорт. Это позволит городу ежегодно экономить большие суммы денег и одновременно развивать сеть, в том числе и те маршруты, которые сейчас нерентабельны. Об этом говорили на сегодняшней встрече главы столицы с представителями патриотических организаций – Союзом женщин, Союзом защитников и т. д.

Поводом послужила просьба сделать маршрут до поликлиники №2, куда многим пожилым людям сложно добираться пешком (учреждение находится далеко от троллейбусных остановок), передает novostipmr.com.

Олег Довгопол отметил, что в городе стремительно сокращается число маршрутных такси, а также рейсов, по которым они ездят. Основные причины – снижение пассажиропотока и постоянное подорожание топлива.

«Ещё 5 лет назад было более 300 машин, сейчас около 150, и с каждым днём их всё меньше и меньше. Цена на топливо растёт, людей ездит тоже меньше. Поэтому маршрутки становятся нерентабельными», – сказал он.

В такой ситуации переход на электротранспорт - это очень хорошая альтернатива. В том, что это экономия, и причём серьёзная, руководство города уже убедилось.

«Мы, госадминистрация, приобрели 4 года назад на 950 тысяч рублей электроавтомобили. Сумма очень большая, но она ровно через 3 года окупила себя», – привёл пример Олег Довгопол.

По его словам, при нынешних ценах на топливо и электроэнергию зарядка электротранспорта обходится почти в 10 раз дешевле, чем заправка топливом (хоть бензином, хоть дизелем, хоть газом).

Тирасполь уже заказал 2 электробуса, они должны были прийти в марте, но из-за возникших сложностей с логистикой ожидаются где-то к концу августа.

«Мы их апробируем, мы посмотрим, как они будут работать, и закажем остальной транспорт и потихоньку будем Тирасполь переводить на электротранспорт. И тогда мы сможем себе позволить ездить и в поликлинику, и куда угодно, тогда затраты на движение будут значительно меньше, чем сейчас», – рассказал глава города.

Переход на электробусы позволит городу развивать в том числе и те маршруты, которые сейчас закрылись из-за нерентабельности.

novostipmr.com
  • Сегодня, 21:12
  • DTV
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