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В мире выросло число долларовых миллионеров

В мире выросло число долларовых миллионеров

К увеличению состояния богатых людей на планете привели рост курса акций и восстановление конъюнктуры рынка после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в докладе World Wealth Report.

Число людей с инвестиционными активами объемом не менее одного миллиона долларов США в 2021 году выросло в мире на 7,8% - до 22,5 миллиона человек. При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8% - до 86 триллионов долларов (82 триллионов евро). Такие данные приводятся в докладе World Wealth Report, обнародованном консалтинговой компанией Capgemini во вторник, 14 июня, передает dw.com.

Число долларовых миллионеров увеличилось за это время и в Германии, которая входит в тройку стран с самым большим числом богатых людей в мире. По данным Capgemini, теперь их в ФРГ 1,63 миллиона. Это на 100 000 человек больше, чем годом ранее.

По оценке Camgemini, на такое развитие повлияли рост курса акций, а также восстановление мирового рынка после пандемийного 2020 года. По словам эксперта компании Клауса-Георга Майера (Klaus-Georg Meyer), прогнозы на 2022 год являются гораздо более скромными. Ведь повышение процентных ставок центральными банками в борьбе с высокой инфляцией влияет на настроение на фондовых рынках и курсы акций на биржах.

Общее состояние всех долларовых миллионеров в Германии выросло за год на 7,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов (в пересчете: 6 триллионов евро). Кроме выросших курсов акций, на такое развитие повлиял увеличившийся объем сбережений и бум на рынке недвижимости.

По оценке Немецкого федерального банка (бундесбанка), общий объем состояния всех частных домохозяйств в стране в конце 2021 года достиг 7,61 триллиона евро. При подсчете учитывались наличные и депозитные вклады, ценные бумаги, а также средства страхования, но не недвижимость.

Больше всего долларовых миллионеров, по данным Capgemini, проживают в США: 7,46 миллиона человек. На втором месте в этом рейтинге Япония с 3,65 миллиона долларовых миллионеров. За Германией, занимающей третью строчку, следует Китай с 1,54 миллиона долларовых миллионеров.
dw.com
  • Сегодня, 21:15
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