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В ВОЗ сообщили о снижении на 90% заболеваемости ковидом и смертности от него в мире

В ВОЗ сообщили о снижении на 90% заболеваемости ковидом и смертности от него в мире

Заболеваемость ковидом и смертность от этой болезни в мире снизились по сравнению с пиковыми значениями этого года более чем на 90%.
Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что речь идет о тенденции, которую можно приветствовать, однако число летальных исходов за минувшую неделю (8 737) не может считаться "приемлемым", поскольку у мирового сообщества сейчас есть инструменты для борьбы с пандемией, передает ТАСС

"Продолжается снижение в мире сообщений о случаях заболевания COVID-19 и случаях смерти", - сказал гендиректор, отметив, что речь идет об их уменьшении "более чем на 90% от пиковых значений, которые были зарегистрированы ранее в этом году".

"Эта тенденция очень приветствуется. Однако на прошлой неделе в ВОЗ все еще поступали сообщения о более 3 млн случаев заражения", - продолжил он, подчеркнув, что ввиду ослабления в ряде стран эпидемиологического наблюдения и тестирования на ковид не обо всех случаях становится известно, и на самом деле их больше. Кроме того, на минувшей неделе в мире было зарегистрировано 8 737 летальных исходов от ковида. "Не может быть приемлемого уровня смертности от COVID-19, учитывая, что имеются инструменты для предотвращения, выявления и лечения этой болезни", - констатировал Гебрейесус.

Как считает глава ВОЗ, "необходим более эффективный механизм, чтобы в чрезвычайных ситуациях делиться лицензиями" на лекарства. В этой связи он выразил надежду, что на проходящей сейчас в Женеве 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации будет достигнуто решение о временной приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины, средства диагностики лекарства, чтобы можно было расширить их производство в мире.

По состоянию на 13 июня в мире с начала пандемии коронавируса был зарегистрирован 532 887 531 случай заражения ковидом и 6 307 021 летальный исход.
tass.ru
  • Сегодня, 21:22
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