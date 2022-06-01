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Лекарственная блокада привела к росту цен на медикаменты

Лекарственная блокада привела к росту цен на медикаменты

Из-за устроенных Республикой Молдова проблем с доставкой лекарств в ПМР повысилась закупочная цена многих медпрепаратов. Это в итоге влияет на конечную цену их реализации, рассказали «Новостям Приднестровья» в Ассоциации фармацевтов республики.

Ранее приднестровские аптечные сети могли закупать лекарства на прямую у производителей. Теперь из-за того, что Кишинёв создаёт проблемы с пропуском лекарств в ПМР, приднестровским компаниям приходится приобретать медпрепараты у молдавских оптовых компаний, которые фактически выступают в роли посредника между приднестровскими аптеками и производителем лекарств.

Появление такого нового звена в цепочке поставок привело к удорожанию закупочной цены, отмечают в приднестровской Ассоциации фармацевтов.

Так, например, если закупочная цена пачки «Церебролизина» (применяется при деменции и восстановлении после инсульта) у производителя в пересчёте на приднестровские деньги составляла 371 рубль 56 копеек, то у молдавских поставщиков этот же препарат стоит свыше 574 рублей.

Цена порошка для ингаляций «Серетид дискус» увеличилась с 252 до 352 рублей. Аналогичное подорожание отмечается и по многим другим наименованиям препаратов. В результате это влияет на конечную цену, по которой лекарства продаются в приднестровских аптеках.

Наглядно увидеть, насколько изменились закупочные цены в результате необходимости работать через молдавских посредников, можно в нашей инфографике на примере 10 лекарственных препаратов.

Лекарственная блокада привела к росту цен на медикаменты
novostipmr.com
  • Сегодня, 21:29
  • DTV
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