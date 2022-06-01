С начала 2022 года средняя цена за 1 кв. м. жилой площади в Кишиневе выросла на 100 евро. Такие данные представила биржа недвижимости «Lara». Таким образом, средняя стоимость 1 кв. м. жилой недвижимости в Кишиневе в мае 2022 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем еще на 23 евро.
Предыдущая цена в 637 евро за 1 кв. метр продержалась всего месяц. Если в начале года стоимость 1 кв. метра вторичной жилой недвижимости составляла 570 евро (это цена продержалась три месяца), то в мае она выросла до 670 евро (+100 евро за пять месяцев), пишет bloknot-moldova.ru.
Если в прошлом году квартиры в Молдове подорожали более чем на 20%, что стало самым высоким показателем за 14 лет, то в этом году цены на рынке молдавской жилой недвижимости бьют все рекорды.
Таким образом, в мае стоимость 1 кв.м. площади жилья на вторичном рынке составила:
- в 1-комнатных квартирах (по убыванию цены): в Центре – 836-938 евро, на Рышкановке – 824-837 евро, на Ботанике – 763-880 евро, на Буюканах – 803-826 евро и на Чеканах – 698-841 евро;
- в 2-комнатных квартирах: в Центре – 754-832 евро, на Рышкановке – 720-799 евро, на Ботанике – 674-810 евро, на Буюканах – 729-766 евро, на Чеканах - 638-764 евро;
- в 3-комнатных квартирах: в Центре - 564-638 евро, на Рышкановке – 548-608 евро, на Ботанике – 544-603 евро, на Буюканах – 553-564 евро и на Чеканах – 474-568 евро.
Средняя рыночная стоимость квартир в новострое, согласно данным фактических продаж, также выросла и достигла отметки 805 евро за 1 кв. м., что на 61 евро выше показателя прошлого месяца. В том числе по районам: Центр – 795-1080 евро, Рышкановка – 702-936 евро, Ботаника – 585-819 евро, Буюканы – 772-819 евро, Чеканы – 538-749 евро.
Специалисты рынка недвижимости не исключают возможного роста цен примерно на десять процентов. С другой стороны, согласно прогнозу Европейского центрального банка, цены на недвижимость в Европе могут упасть в этом году на 15% в связи с ростом инфляции в европейских странах и повышением банковских ставок, что неизбежно приведет к снижению продаж.
По данным Агентства государственных услуг, ежегодно в нашей стране продается в среднем 29 тысяч квартир.