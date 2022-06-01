В столичном Екатерининском парке 25 июня с 9:00 до 12:30 состоится «Ярмарка профессий».
Министерство просвещения Приднестровья совместно с Торгово-промышленной палатой приглашают выпускников школ и всех, перед кем стоит выбор будущей профессии посетить «Ярмарку профессий», которая состоится 25 июня 2022 года с 9.00ч. до 12.30ч. по адресу: г. Тирасполь, Екатерининский парк.
В рамках мероприятия будет организована работа выставок организаций профессионального образования республики, проведены различные мастер-классы. minpros.info