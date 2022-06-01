Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-май 2022 года вырос на 57%, достигнув 1 304 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров вырос только на 1,0%, а объем импорта – на 93,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 327 млн., а на импорт – 977 млн. долларов США, передает newspmr.com.
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 650 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $658 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $17 млн., Германией – $13 млн., Белоруссией – $11 млн., Казахстаном – $10 млн., Китаем – $9 млн., Азербайджаном и Нидерландами – по $4 млн., США – $3 млн., Таджикистаном, Гонконгом, Литвой и Словенией – по $2 млн.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $59 млн., Польша – $9 млн., Сербия и Италия – по $7 млн., Румыния – $6 млн., Болгария – $5 млн., Турция – $4 млн., Чехия – $2 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2021 года составляло 181 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличилась в 3,6 раза – на $469 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-май текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 55,6%, Европейского союза – 17,7%, прочие страны – 26,7%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 28,3 процентных пункта, а ЕС и прочих стран – снизилась на 13,2 и 15,1 п.п. соответственно.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидируют Российская Федерация и Республика Молдова с долей 53,8 и 14,9 процента. Затем следует пара Румыния и Украина – 7,5% и 6,6% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Польшу – 3,6%; Турцию – 1,6%; Германию – 1,4%; Италию – 1,3%; Белоруссию, Казахстан, Китай, Сербию и Болгарию – от 0,7 до 1,0% в общей структуре ВЭД.