Из-за проблем с возвратом отремонтированных газоперекачивающих агрегатов из Канады «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» и перебросил часть объемов на «Турецкий поток». Украинский транзит компания наращивать пока не собирается.
По данным операторов NEL и Opal, вчера, 14 июня, поставки газа по «Северному потоку» упали до 100 млн кубометров. Все последние дни они снижались.
«Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и компания вынуждена снизить мощность «Северного потока» со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубометров, сообщает eadaily.com.
В самой Siemens объяснили ситуацию санкциями Канады, которые она ввела к России 8 июня. Агрегаты ремонтировали в Монреале и производитель проинформировал о ситуации правительства Канады и Германии.
Судя по данным операторов газотранспортных систем Болгарии, Венгрии и Словакии, часть выпавших объемов из «Северного потока» «Газпром» перебрасывает на «Турецкий поток». Например, речь идет о поставках газа в Венгрию.
Так, еще 14 июня поставки из «Турецкого потока» в Болгарию составляли чуть более 17 млн кубометров в сутки, а номинация на 15 июня превышает уже 30 млн кубометров. По данным венгерского FGSZ, сегодня импорт российского газа через Болгарию и Сербию должен вырасти на 5 млн кубометров — до 15 млн кубометров в сутки.
В то же время поставки из «Северного потока» через Германию, Австрию и Чехию снизятся чуть более чем на 6 млн.
«Газпром» при этом совершенно не наращивает поставки через Украину. «Оператор ГТС Украины» указывает, что номинация через «Суджу» составляет сегодня, как и прежде, 42 млн кубометров в сутки из законтрактованных и оплачиваемых 77 млн кубометров.
На этой неделе экспорт российского газа в Европу без учета Турции впервые за многие годы упал ниже 200 млн кубометров и может составить сегодня 173 млн кубометров, тогда как год назад был на уровне 453 млн кубометров.
С одной стороны, появились временные ограничения по «Северному потоку» и Украина объявила форс-мажор по одному из двух пунктов приема газа из России. С другой, в Европе снижается спрос на газ, в апреле-мае «Газпром» прекратил поставки газа компаниям Болгарии, Германии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Польши из-за отказа переходить на новый механизм оплаты и российское правительство ввело контрсанкции к немецкой дочке компании. Кроме того, негативную роль играют цены на российский газ по долгосрочным контрактам. Так как они привязаны к биржевым котировкам, то европейским потребителям большую часть этого года выгоднее покупать топливо даже на спотовом рынке. eadaily.com