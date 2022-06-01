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Молдова получит от Европейского оборонного фонда €40 млн на увеличение военного бюджета

Молдова получит от Европейского оборонного фонда €40 млн на увеличение военного бюджета

Молдова получит от Европейского оборонного фонда €40 млн, что позволит ей в два раза увеличить расходы на оборону. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду.

«В этом сложном контексте, в контексте войны, которая является угрозой как для Молдовы, так и для всей Европы, ваша страна получит дополнительные €40 млн от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить в два раза ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны», — цитирует Эмманюэля Макрона newsmaker.md.

Напомним, что сегодня, 15 июня, президенты Молдовы и Франции Майя Санду и Эмманюэль Макрон выступили на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе. Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь.
newsmaker.md
  • Вчера, 21:00
  • DTV
  • Просмотров: 31
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