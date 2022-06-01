Молдова получит от Европейского оборонного фонда €40 млн, что позволит ей в два раза увеличить расходы на оборону. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду.
«В этом сложном контексте, в контексте войны, которая является угрозой как для Молдовы, так и для всей Европы, ваша страна получит дополнительные €40 млн от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить в два раза ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны», — цитирует Эмманюэля Макрона newsmaker.md.
Напомним, что сегодня, 15 июня, президенты Молдовы и Франции Майя Санду и Эмманюэль Макрон выступили на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе. Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь. newsmaker.md