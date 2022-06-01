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В Молдове будут лишать прав за превышение скорости, а техосмотр нельзя будет пройти без оплаты накопленных штрафов

В Молдове будут лишать прав за превышение скорости, а техосмотр нельзя будет пройти без оплаты накопленных штрафов

В Молдове Наказания для водителей, нарушающих правила дорожного движения, будут ужесточены. Правительство одобрило ряд поправок к законодательству.

Новые положения:

- водители, которые не платят штрафы, не смогут проходить периодический технический осмотр транспортных средств

- будет приостановлено право управлять транспортными средствами на срок от 30 до 180 дней, для водителей, которые превысят ограничение скорости движения, на более чем 40 км/, установленное для конкретного участка дороги, а также в случаях, когда применение основного штрафа за правонарушения обусловливает накопление 15 штрафных баллов, право, предоставляемое непосредственно констатирующему агенту (полиции).;

- будет возложена ответственность за правонарушение на владельца транспортного средства, если по истечении 60 рабочих дней с момента получения запроса полиции он отказывается или уклоняется сообщить личность лица, которому было поручено управление транспортным средством, участвующего в совершении правонарушения;

- регистрация и техническая инспекция транспортных средств не будут разрешены, если владельцы имеют непогашенные штрафы, а исполнение санкции за правонарушение, применяемого на основании окончательного постановления/решения по делу о правонарушении, является активным.

kp.md
  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 33
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