Депутаты поддержали в первом чтении предложенные Президентом ПМР изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за заведомо ложные сообщения о теракте, призывы и осуществление экстремистских действий и разжигание национальной вражды.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается: из-за анонимных звонков и сообщений о минировании приходится эвакуировать людей, объем работы правоохранительных органов значительно увеличился. Такие сообщения опасны тем, что среди населения начинается паника, нарушается нормальная деятельность организаций, отвлекаются силы правоохранительных органов на проверку ложных сообщений, увеличиваются расходы на проведение проверок, а организации из-за приостановления работы теряют возможный доход, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Проект разработан в связи с тем, что участилось количество случаев заведомо ложных сообщений об акте терроризма, о минировании школ и других объектов. Это дезорганизует работу не только таких объектов, но и работу правоохранительных органов. Поэтому проектом предлагаются такие новые составы преступлений как заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, а также произведенные в целях дезорганизации органов государственной власти. Также проектом предлагается установить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия, и ужесточить ответственность по некоторым составам экстремистских преступлений», - пояснила, представляя законопроект, руководитель Управления правового и методического обеспечения Следственного комитета ПМР Алина Чечельницкая.
Принятие этого законопроекта, уточнила представитель Следственного комитета, будет способствовать предотвращению всплеска экстремизма.
Проект закона вносит изменения в несколько статей Уголовного кодекса ПМР. Так в статье 205 предлагается предусмотреть такие новые квалифицирующие признаки, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, а также в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти ПМР. В части четвертой статьи 205 УК ПМР устанавливается ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Санкции за такие действия - от 8 до 10 лет лишения свободы. Изменения в статьи 276, 278, 278-1 и 278-2 УК ПМР предусматривают ужесточение уголовной ответственности за экстремизм. В частности, увеличиваются сроки лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; за публичное или с использованием СМИ возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды; за организацию и участие в экстремистском сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения, а также за организацию и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, деятельность которой запретил суд в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Отмечается, что все эти преступления относятся к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства, и наказание за их совершение должно быть сопоставимо с их общественной опасностью. Парламентский Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан продолжит работу над законопроектом в режиме второго чтения. vspmr.org