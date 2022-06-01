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На объездных в Тирасполе новые дорожные знаки

На объездных в Тирасполе новые дорожные знаки

Госавтоинспекция МВД Приднестровья обращает внимание водителей транспортных средств: в столице установлены новые дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

На объездных участках дорог по ул. Бендерской (от железнодорожного переезда до автомойки) и по ул. Одесской (от моста на ПХБО в сторону центра города до перекрёстка с круговым движением улиц Одесской и Текстильщиков) теперь можно двигаться с максимальной скоростью 60 км/ч., сообщает пресс-центр МВД ПМР

Изменения в организации дорожного движения произошли по поручению руководства Министерства внутренних дел ПМР с целью увеличения пропускной способности участков автодорог.

Сотрудники ГАИ призывают водителей транспортных средств быть внимательнее и строго выполнять требования дорожных знаков.
  • Вчера, 21:12
  • DTV
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