Госавтоинспекция МВД Приднестровья обращает внимание водителей транспортных средств: в столице установлены новые дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости».
На объездных участках дорог по ул. Бендерской (от железнодорожного переезда до автомойки) и по ул. Одесской (от моста на ПХБО в сторону центра города до перекрёстка с круговым движением улиц Одесской и Текстильщиков) теперь можно двигаться с максимальной скоростью 60 км/ч., сообщает пресс-центр МВД ПМР
Изменения в организации дорожного движения произошли по поручению руководства Министерства внутренних дел ПМР с целью увеличения пропускной способности участков автодорог.
Сотрудники ГАИ призывают водителей транспортных средств быть внимательнее и строго выполнять требования дорожных знаков.