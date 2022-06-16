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ЮНЕСКО раскрыла долю жителей Земли, не умеющих читать и писать

ЮНЕСКО раскрыла долю жителей Земли, не умеющих читать и писать

Свыше 770 млн взрослых жителей земного шара, в том числе 126 млн представителей молодежи, не умеют читать или писать простые фразы. Такие данные предоставила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле во время выступления по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше.

Согласно данным, которые предоставил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на 52-й комиссии ООН по народонаселению и развитию в апреле 2019 года, население нашей планеты достигло отметки в 7,7 млрд человек. В результате, неумеющими писать и читать остаются 10% людей на Земле, передает mk.ru.

В результате глава ЮНЕСКО призвала продолжать все усилия по обеспечению всеобщего распространения образования взрослых, а также активизировать работу в этом направлении.
mk.ru
  • Сегодня, 10:01
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