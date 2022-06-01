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Гросу о закупке электроэнергии в Украине: Лучше пусть наши деньги идут им

Гросу о закупке электроэнергии в Украине: Лучше пусть наши деньги идут им

Председатель парламента РМ Игорь Гросу заявил, что Молдова могла бы покупать электроэнергию у Украины. По его словам, такие переговоры велись, но они были непростыми.

«Да, дискуссии есть, но они непростые, потому что если бы они были простыми, то был бы немедленный ответ. Мы хотим покупать у наших украинских коллег. Лучше, чтобы наши деньги шли им, чтобы они могли поддерживать свою страну, свою армию, свои институты. Мы хотим этого. Это все, что я могу сказать сейчас, потому что я не могу вдаваться в подробности. Это идеи, которые сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет ответ», — сказал Игорь Гросу в эфире передачи на телеканале Jurnal TV, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md

Стоит отметить, что ранее министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в июле будут проведены переговоры с украинцами, а также с МГРЭС, чтобы получить максимально лучшую цену на электроэнергию для Молдовы.
point.md
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 5
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