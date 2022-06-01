Об объектах культурного наследия и их сохранении говорили на пленарном заседании Верховного Совета. Парламентарии утвердили отчет о реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия ПМР, требующих неотложного ремонта» за прошлый год.
Начальник Госсужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз отметила, что по плану в 2021 году должны были отремонтировать в республике шесть крупных объектов. 4 из них - столичный памятник Александру Суворову, Бендерскую крепость, парк-памятник имени Дмитрия Родина в с. Чобручи Слободзейского района, литературно-мемориальный музей Героя Советского Союза П. Вершигоры в с. Севериновка Каменского района - согласно планам отремонтированы. На эти цели из бюджета было выделено более двух миллионов рублей. Что касается дома-музея Героя Советского Союза Ивана Солтыса в с. Кузьмин Каменского района, то ремонтные работы там должны пройти в этом году. А вот знаменитая Башня ветров из с. Строенцы Рыбницкого района будет отреставрирована уже в следующем. В Госслужбе по культуре отметили, что сроки реставрации перенесли для того, чтобы подготовить всю необходимую документацию и не нарушить целостность исторического объекта, а также из-за увеличения сметной стоимости некоторых ремонтных работ, передает пресс-служба ВС ПМР.
Депутаты проголосовали сразу в двух чтениях за включение в Единый государственный реестр еще ряда объектов культурного и исторического наследия.
«Было обследовано около 80 объектов, расположенных на территории ПМР, из которых 37 объектов по результатам историко-культурной экспертизы были признаны недвижимыми объектами культурного наследия. Объекты выполнены в технике мозаика, сграффито и роспись», - отметила, выступая перед парламентариями, начальник Госсужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз.
В Единый государственный реестр теперь включены, к примеру, известное каждому тираспольчанину мозаичное панно у поворота в поселок Новотираспольский. А еще мозаика на здании Министерства цифрового развития, сразу два панно в столичном теоретическом лицее, несколько объектов в Бендерах, Дубоссарах, Рыбнице и селах районов республики.
«Эту работу Госслужбы по культуре ведется постоянно. Ведь у нас есть объекты, которые до сих пор не входят в реестр, их выявляют, проводят экспертизу, определяют их ценность, необходимость для государства и, соответственно, инициируют включение в этот реестр. И это при том, что эти объекты сегодня могут быть в государственной, в муниципальной или же в частной собственности. И во всех этих случаях объекты уже будут под присмотром. А если они в частной собственности, то, естественно, заключаются соответствующие договоры на охрану, содержание и поддержание в исправном порядке. Я думаю, что наши потомки скажут нам когда-то за это спасибо. Чем больше мы таких объектов сохраним, тем будет лучше», - прокомментировал решение парламентариев председатель Комитета по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игорь Буга.
После включения этих панно и мозаик в Единый реестр памятников культурного наследия они будут находиться под государственной охраной. На них будут распространяться все законодательные нормы, связанные с изучением, сохранением и реставрацией. vspmr.org