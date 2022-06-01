Dnestr.TV

 
0

Алгоритмы работы с несовершеннолетними правонарушителями для профильных специалистов

Алгоритмы работы с несовершеннолетними правонарушителями для профильных специалистов

В феврале текущего года прошел комплексный трехдневный тренинг для профильных специалистов по работе с детьми-жертвами и детьми-свидетелями преступлений. Это мероприятие стало первым этапом повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, психологов, социальных педагогов, преподавателей и работников НКО, которые работают с детьми, в процессе отправления правосудия с их участием.

Уже в период с 26 по 28 апреля в гостинице «Россия» прошел второй тренинг, по теме - «Обращение с несовершеннолетними правонарушителями». После февральского тренинга, апрельский практический семинар стал логичным продолжением работы по совершенствованию системы взаимодействия с несовершеннолетними, оказавшимся в контакте с законом, сообщается на сайте организации.

Лектором, как и на первом этапе, выступил Давид Тумасян – эксперт по вопросам защиты детей, преподаватель Академии Полиции и Академии Юстиции Армении, адвокат, к.ю.н., доцент.

Эксперт подготовил презентации в рамках 10 модулей (предварительно также разработанные экспертами проекта Alexander Karankevich, Наталья Щукина) с детальным разбором программ работы с несовершеннолетними в конфликте с законом: алгоритмы и нормы допроса, альтернативные формы судебного разбирательства, психолого-социальные аспекты деликвентного поведения ребенка, нормы содержания под стражей и виды наказания для несовершеннолетних. Проведение такого комплексного тренинга по достаточно специализированной тематике стало уникальным для Приднестровья и вызвало внимание и живой интерес со стороны его участников.

«По итогам участия в обоих тренингах я хочу отметить полезность и востребованность материалов, представленных спикером. Наиболее интересными были практические примеры и зарубежный опыт эксперта. Также можно сказать, что сложился очень удачный состав участников, где большинство – практикующие специалисты. Хочу поблагодарить организаторов, спикера и других специалистов, которые участвовали в создании обучающей программы тренинга. Мы постараемся применить полученные навыки в своей работе, конечно с учетом локальных особенностей» - рассказал о прошедшем мероприятии Владимир Лужанский, представитель Прокуратуры.

Мероприятие реализовано в рамках совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» финансируемой Швецией.

Центр «Резонанс» реализует программы по улучшению положения детей, находящихся в конфликте с законом, при поддержке Детского Фонда ООН (UNICEF) с октября 2018 года. Основной целью этой работы является создание дружественной среды для детей, находящихся в конфликте с законом, их социальной реинтеграции и профилактики повторных нарушений закона.

  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна