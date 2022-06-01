В феврале текущего года прошел комплексный трехдневный тренинг для профильных специалистов по работе с детьми-жертвами и детьми-свидетелями преступлений. Это мероприятие стало первым этапом повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, психологов, социальных педагогов, преподавателей и работников НКО, которые работают с детьми, в процессе отправления правосудия с их участием.
Уже в период с 26 по 28 апреля в гостинице «Россия» прошел второй тренинг, по теме - «Обращение с несовершеннолетними правонарушителями». После февральского тренинга, апрельский практический семинар стал логичным продолжением работы по совершенствованию системы взаимодействия с несовершеннолетними, оказавшимся в контакте с законом, сообщается на сайте организации.
Лектором, как и на первом этапе, выступил Давид Тумасян – эксперт по вопросам защиты детей, преподаватель Академии Полиции и Академии Юстиции Армении, адвокат, к.ю.н., доцент.
Эксперт подготовил презентации в рамках 10 модулей (предварительно также разработанные экспертами проекта Alexander Karankevich, Наталья Щукина) с детальным разбором программ работы с несовершеннолетними в конфликте с законом: алгоритмы и нормы допроса, альтернативные формы судебного разбирательства, психолого-социальные аспекты деликвентного поведения ребенка, нормы содержания под стражей и виды наказания для несовершеннолетних. Проведение такого комплексного тренинга по достаточно специализированной тематике стало уникальным для Приднестровья и вызвало внимание и живой интерес со стороны его участников.
«По итогам участия в обоих тренингах я хочу отметить полезность и востребованность материалов, представленных спикером. Наиболее интересными были практические примеры и зарубежный опыт эксперта. Также можно сказать, что сложился очень удачный состав участников, где большинство – практикующие специалисты. Хочу поблагодарить организаторов, спикера и других специалистов, которые участвовали в создании обучающей программы тренинга. Мы постараемся применить полученные навыки в своей работе, конечно с учетом локальных особенностей» - рассказал о прошедшем мероприятии Владимир Лужанский, представитель Прокуратуры.
Мероприятие реализовано в рамках совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» финансируемой Швецией.
Центр «Резонанс» реализует программы по улучшению положения детей, находящихся в конфликте с законом, при поддержке Детского Фонда ООН (UNICEF) с октября 2018 года. Основной целью этой работы является создание дружественной среды для детей, находящихся в конфликте с законом, их социальной реинтеграции и профилактики повторных нарушений закона.