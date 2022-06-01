Цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, росли на 15%. В начале торгов 16 июня они превышают $1450 за 1 тыс. куб. м — впервые с начала апреля 2022 года.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне $1334,9 за 1 тыс. куб. м, что на 6,2% выше расчетной цены вторника ($1256,5). Максимум торгов составляет $1451,7 за 1 тыс. куб. м., передает kommersant.ru
«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием: за два дня они сократились с 167 млн до 67 млн куб. м в сутки. Поставки сократились из-за того, что турбину не могут доставить в Германию из Канады, где она находилась в ремонте. В Канаде ее считают товаром двойного назначения и не выпускают из-за санкций. 15 июня «Газпром» остановил работу другой турбины на компрессорной станции «Портовая», через которую поставки сырья идут в «Северный поток». Германия считает, что сокращение подачи газа не связано с техническими проблемами и является политически мотивированным.