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Лукашенко рассказал о том, кто в мире будет диктовать моду

Лукашенко рассказал о том, кто в мире будет диктовать моду

Китай и Индия в ближайшем будущем будут диктовать моду в мире. Об этом сегодня, 16 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Индии в Минске Алоком Ранджаном Джа.

«Как историк, я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира. Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся», — сказал он.

Напомним, Индия является одним из основных покупателей белорусских калийных удобрений. В 2021 году товарооборот между странами превысил $ 566 млн.

eadaily.com


  • Сегодня, 10:29
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