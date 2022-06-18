Закон об информационной безопасности, предусматривающий запрет новостных и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, промульгировала президент Майя Санду.
Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу отметила, что на следующей неделе закон вступит в силу, а пропаганда будет наказываться гораздо жестче. Таким образом, средства массовой информации, которые дезинформируют, будут постепенно подвергаться санкциям, начиная от наложения штрафов и заканчивая лишением права транслировать рекламу.
В настоящее время политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Со вступлением в силу закона об информационной безопасности эти медиапродукты больше не будут встречаться в эфирных сетях даже после истечения срока действия чрезвычайного положения, передает kp.md.
«Во втором чтении внесены изменения только в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, и здесь нареканий было меньше всего. Закон был промульгирован и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в Моnitorul oficial и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Новый порог штрафа установлен для тех, кто не производит местную продукцию. СТР получит прерогативу приостановить действие права на рекламу. В случае дезинформации будет предоставлено право лишения права на лицензии на срок до 7 дней, и это может произойти и в период выборов, очень важный период, когда мы наблюдаем обилие дезинформации», - сказала Лилиана Вицу.
В 2021 году власти приняли решение о передаче компании «Телерадио-Молдова» из подчинения Совету по телевидению и радио в подчинение Парламента. Это решение подверглось резкой критике со стороны парламентской оппозиции, которая обвиняет правящую партию в подчинении себе общественного телевидения. Председатель Совета по телевидению и радио сообщила, что в результате мониторинга было установлено, что "Телерадио-Молдова" соблюдает законодательство о СМИ и не может быть обвинено в политической пристрастности.
«Общественный телеканал находится под постоянным наблюдением. Пока серьезных нарушений Кодекса мы не наблюдали. Мы мониторили общественный телеканал по вопросам обеспечения баланса весь декабрь именно потому, что были признаки того, что присутствует в основном правящая партия, а оппозиция отсутствует. Мы провели мониторинг и обнаружили, что баланс обеспечен», - сказала Лилиана Вицу.
Согласно закону об информационной безопасности, 50% иностранного содержания, транслируемого телеканалами, будет принадлежать странам ЕС, США и государствам, ратифицировавшим Конвенцию о трансграничном телевидении. Парламентская оппозиция называет новые положения «установлением цензуры».