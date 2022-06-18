Председатель Правительства подписал Постановление «Об утверждении Правил приема и сдачи квалификационных экзаменов, выдачи водительских удостоверений на право управления транспортными средствами и Положения об условиях допуска организаций образования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации».
Данным актом Правительства установлен порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, порядок выдачи водительских удостоверений и их замены, а также порядок обмена иностранных водительских удостоверений на водительские удостоверения Приднестровской Молдавской Республики, сообщает пресс-служба Правительства.
Документ также включает требования к транспортным средствам и непосредственно маршрутам, на которых проводятся практические экзамены.
В Постановлении закреплены и условия допуска организаций образования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и их оснащению техническими средствами, указаны соответствующие требования для повышения квалификации водителей различных категорий. Правила являются обязательной частью требований к учебно-материальной базе организаций.
Также установлен порядок регистрации учебных групп и определения соответствия имеющейся у организации учебно-материальной базы требованиям программы подготовки (переподготовки) водителей при наличии образовательных программ. government.gospmr.org