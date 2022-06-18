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Установлены правила приема и сдачи экзаменов на право получения водительского удостоверения

Установлены правила приема и сдачи экзаменов на право получения водительского удостоверения

Председатель Правительства подписал Постановление «Об утверждении Правил приема и сдачи квалификационных экзаменов, выдачи водительских удостоверений на право управления транспортными средствами и Положения об условиях допуска организаций образования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации».

Данным актом Правительства установлен порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, порядок выдачи водительских удостоверений и их замены, а также порядок обмена иностранных водительских удостоверений на водительские удостоверения Приднестровской Молдавской Республики, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ также включает требования к транспортным средствам и непосредственно маршрутам, на которых проводятся практические экзамены.

В Постановлении закреплены и условия допуска организаций образования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и их оснащению техническими средствами, указаны соответствующие требования для повышения квалификации водителей различных категорий. Правила являются обязательной частью требований к учебно-материальной базе организаций.

Также установлен порядок регистрации учебных групп и определения соответствия имеющейся у организации учебно-материальной базы требованиям программы подготовки (переподготовки) водителей при наличии образовательных программ.
government.gospmr.org
  • 18-06-2022, 20:22
  • DTV
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