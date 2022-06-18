«ЕС не пытается превратить Молдову во вторую Украину и в то же время пытается поддержать Молдову в ее стремлении стать лучшей Молдовой, которой она может стать».
Так прокомментировал вчера глава дипломатии ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который также заявил, что Молдова пытается получить от России как можно больше преимуществ под угрозой того, что в противном случае она присоединится к Европейскому союзу, передает noi.md
«Обычно мы не комментируем заявления министра иностранных дел России. Тем не менее я дам очень четкий ответ. ЕС не пытается превратить Молдову во вторую Украину и в то же время пытается поддержать Молдову в ее стремлении стать лучшей Молдовой, которой она может стать. С одной стороны, ЕС подвержен этим ценностям, потому что это организация, основанная на этих ценностях, и это частично связано с волей народа Республики Молдова, который проголосовал за представителей, выступающих за реформы и проевропейский курс. Со своей стороны, мы готовы поддержать Республику Молдова в этом процессе", - сказал посол Европейского союза в нашей стране Янис Мажейкс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Евросоюз хочет превратить Молдову во «вторую Украину», при этом заявляя, что Молдова пытается получить от России как можно больше выгод под угрозой того, что в противном случае она присоединится к Европейскому союзу. Президент Майя Санду также выступила с реакцией на обвинения главы МИД России.
«Я не вижу связи между поставками газа и нашим намерением получить статус кандидата. Мы здесь говорили о том, что мы давно этого хотели, мы много лет заявляли об этом, мы взяли на себя некоторые обязательства подать заявку на членство в Европейском союзе. Да, мы не предполагали, что это произойдет в таком контексте, но это разные вещи. По контракту с «Газпромом» мы платим за свое потребление и, кстати, платим очень большие суммы, так что бизнеса нет совсем. Есть также страны-члены ЕС, у которых есть контракты с «Газпромом», поэтому здесь нет никакой связи. Республика Молдова — независимая, суверенная страна», — сказала Майя Санду.