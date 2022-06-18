Украина не будет принимать на своей территории международный музыкальный конкурс «Евровидение»в следующем году. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил Европейской Вещательный Союз (EBU).
«После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих конкурса «Евровидение» пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение «Евровидения», согласно правилам конкурса, не могут быть исполнены», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве, передает iz.ru
При этом ранее, 13 июня, замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский, комментируя победу украинской глупы Kalush Orchestra на «Евровидении», заявлял, что украинские власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».
При этом украинцы нарушили правила конкурса и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.
Россия в 2022 году на конкурсе участие не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине после решения EBU перенести его в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что песенный конкурс «Евровидение» в следующем году стоит провести на Украине.
Накануне Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что «Евровидение» в 2023 году не будет проходить на Украине, так как будет сложно обеспечить безопасность всех участников. После этого начались переговоры с вещательной корпорацией Би-би-си для организации конкурса в Великобритании.
Джонсон подчеркнул, что хотел бы, чтобы «Евровидение» было проведено в его стране.
«Но факт в том, что они (украинцы. — Ред.) победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения», — приводит телеканал Sky News слова британского премьера.
На конкурсе в 2022 году, который прошел в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush. Исполнители из Великобритании заняли второе место.
По правилам «Евровидения» следующий конкурс проводится в стране, победившей в предыдущем состязании.
Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, назвал лишение Украины права проведения международного музыкального конкурса логичным, поскольку подготовка к мероприятию является сложным и длительным процессом.
13 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что Киев начал подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году.
17 июня Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров он предложил запустить учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. iz.ru