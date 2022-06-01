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Исторический прорыв приднестровских гребцов на кубке Мира

Исторический прорыв приднестровских гребцов на кубке Мира

Приднестровский экипаж в составе Кирилл Высоцкий-Шестаков и Александр Машник выступил в основном финале «А» на II этапе Кубка мира. Тем самым гребцы совершили исторический прорыв в республиканской гребле. Об этом заявил глава Федерации гребли Приднестровья Константин Гамалицкий, пишет novostipmr.com

«На сегодняшний день в истории приднестровского спорта это первый экипаж двойки распашной без рулевого, который выступил на таком высоком мировом уровне. Ребята на одной дорожке боролись с призерами и победителями Олимпийских игр», - объяснил Константин Гамалицкий.

По словам главы профильной федерации, смешанный экипаж «Бендеры-Тирасполь» собрался не так давно. Кирилл Высоцкий-Шестаков и Александр Машник сели в одну лодку за два месяца до международного старта. Дебютное выступление прошло успешно.

«Мы так рады. Следили сегодня за этим финалом. Буквально за пару часов до памятной регаты в Бендерах 19 июня, получили такую новость из расположения сборной. Это мотивирует подрастающее поколение спортсменов, которые сегодня собрались на гребной базе "Чайка"», - отметил Константин Гамалицкий.

На этапе Кубка мира в Польше были представлены два приднестровских экипажа. Двойка парная в составе Иван Коршунов и Александр Булат не смогла пробиться в финальную часть соревнований и завершила выступление.

Участие в этапе Кубка мира в Польше приняли более 500 атлетов из 33 национальных федераций. Впервые в этом году в соревнованиях ФИСА примут участия первые национальные сборные Германии, Австралии, Новой Зеландии, США и Канады, Ирландия, Эстонии.
  • Сегодня, 11:12
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