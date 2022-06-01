Днестр – река коварная, вновь и вновь напоминают спасатели. Сильное течение, ямы и водовороты унесли жизни не одного человека. Купальный сезон в разгаре, особенно опасны несанкционированные места купания. Спасатели – всегда начеку, работают по сменам, за обстановкой следят с утра и до самого вечера. 19 июня, во второй половине дня, спасателям удалось спасти тонущую 14-ти летнюю девочку в Бендерах за пределами пляжа.
Всё произошло 19 июня около 17:00. Трое взрослых и два ребёнка отдыхали на берегу Днестра в Бендерах за пределами пляжа. Девочка была в воде, неожиданно её начало уносить течением на середину реки. На помощь ребёнку в воду кинулся мужчина из их общей компании и другие очевидцы, сообщает mvdpmr.org
Спасатели получили сигнал от отдыхающих, что в 100 метрах от границы пляжа тонет ребёнок. Один из них бросился вплавь к утопающей, а двое – на моторной лодке. Около девочки находилось 7 человек, которые пытались удержать её на плаву, но из-за сильного течения на повороте реки их всех уносило. Когда помощь специалистов была близка, четверо спасающих очевидцев самостоятельно выплыли на берег.
Сотрудники ГУпЧС помогли девочке и взрослым благополучно выбраться из воды. Подростка с мамой увезли на скорой. Её жизни ничто не угрожает.
Спасатели в очередной раз напоминают, отдыхать нужно на охраняемых специально оборудованных пляжах, купаться в зоне, ограниченной буйками, где дно проверено водолазами. Запрещаются прыжки в воду с не приспособленных для этих целей объектов. Купание в нетрезвом состоянии опасно для жизни! 90 процентов утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Помните – вода не терпит легкомыслия.