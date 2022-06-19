19 июня в Кишинёве было "жарко". О наступивших "хороших временах" на площадь Великого национального собрания пришли заявить около 3 тыс. человек: рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Протестующие требовали отставок и досрочных выборов в парламент. В это же время, Правительство Молдовы и депутаты PAS устроили гей-парад и окружили себя тысячами полицейских, которые на народные деньги встали на их защиту. Другая же часть общества ждала концерт, который так и не состоялся. Вчера, в День врача и фармацевта, ни один депутат PAS не вспомнил и не поздравил их. К сожалению, врачи остались в тени парада, организованного правительством. Хорошие времена наступили....
Несколько тысяч человек участвовали в акции протеста против роста цен под лозунгом «Новая жизнь» в центре Кишинева. Об этом 19 июня, сообщило РИА Новости, пишет eadaily.com
Как передает агентство, мероприятие организовала оппозиционная партия «Шор», представители которой с мая проводят в молдавской столице и некоторых других населенных пунктах антиправительственные собрания.
Сообщается, что на митинг вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали из регионов. На площади Великого национального собрания, по данным силовиков, собралось около трех тысяч человек.
«Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины», — заявила депутат парламента, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. По ее словам, полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство боится протестов и «ставит различные препоны оппозиции». «Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!» — скандировали люди.
Молдова столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары — на 21,45%. Ответственность за экономический кризис в стране оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность».
Чебан: Министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательства над полицией
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с заявлением и обратился к главе МВД. Он критически высказался по поводу марша, обратив внимание на то, что марш парализовал весь город, работа полиции была организована некорректно, пишет point.md
"Вчера днем весь транспорт был перекрыт на Ботанике, Буюканах, в Центре. Никто не мог никуда добраться", - написал Чебан.
"Правительство и депутаты PAS устроили гей-парад и окружили себя тысячами полицейских, которые на народные деньги вынуждены были стать на их защиту.
Считаю, что министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательства над полицией. Такой мобилизации стражей порядка не наблюдалось ни на одном мероприятии, даже во время кризиса с беженцами или когда приезжали другие официальные лица.
Предлагаю оплатить этот день мобилизации полиции деньгами депутатов PAS, потому что в большинстве своем они охраняли их присутствие на параде.
Правительство PAS знало, что парад ЛГБТ на улице Букурешть был проведен с нарушением закона, но гомосексуалистов охраняли, как зеницу ока, обеспечивая им коридор безопасности, хотя на проведение этой манифестации не было никаких разрешительных документов", - говорится в обращении.
"В городе остановились все работы, был заблокирован транспорт, а гомосексуалистов с депутатами во главе охраняли батальоны полицейских. Половину Кишинева, исторический центр столицы, парализовало из-за незаконного шествия", - продолжил Чебан. "Вчера, в День врача и фармацевта, ни один депутат PAS не вспомнил и не поздравил их. К сожалению, врачи остались в тени парада, организованного правительством. Никаких акций, повышения зарплаты или других мероприятий для врачей никто не анонсировал. К сожалению!", - заключил Чебан.
Шесть депутатов от ПДС приняли участие вчера, 19 июня, в ЛГБТ-марше, организованном в столице. Это Дмитрий Алайба, Евгений Синкевич, Виталий Гаврук, Марчела Нистор, Галина Сажин и Евгения Кожокарь, передает noi.md В мероприятии также участвовали представители посольств и международных структур.
В этот раз с ними президента РМ Майи Санду не было, хотя ранее она была замечена в рядах нетрадиционных меньшинств, пишет eadaily.com
По ходу ЛГБТ-шествия в Сквер Совета Европы их освистывали на всем пути, однако серьёзных инцидентов не было. Полиция защитила участников от вышедших им на встречу с крестным ходом священников Молдавской митрополии Русской православной церкви и православных активистов, которые традиционно пытались остановить «марш содомитов». Они скандировали: «Позор», «Хотим нормальных детей — не гомосексуальных» и «Кишинев — не Содом»
Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России
об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive. По ее словам, в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу. - сообщает eadaily.com
«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — сказала Вицу.
Она отметила, что принимать жесткие меры Кишинев вынуждает ситуация на Украине.
Ранее, 2 июня, молдавский парламент принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в 2017 году. В декабре 2020-го по инициативе Социалистической партии его отменили.
Сейчас в Молдове политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Приднестровье 19 июня - траурные мероприятия прошли по всей республике. Вооружённые формирования, направленные кишиневской властью, ворвались в июне 1992 года в Бендеры. Это была одна из самых кровопролитных операций, предпринятых молдавскими националистами в отношении жителей Приднестровья.
Президент Молдовы не оставила вниманием трагические события 92 года и конечно же поблагодарила комбатантов, а значит до покаяния ещё очень далеко
"Мы обязаны сохранить память о тех огненных днях в качестве гарантии того, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы больше не допустить кровопролития на этом участке земли", - говорится в ее заявлении на странице в Facebook, сообщает tass.ru
В нем она поблагодарила "павших героев за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности" Молдавии, всем, "кто воевал за нашу страну в войне на Днестре, и тем, кто пожертвовал собой ради мирного будущего".
"Только в мире и только вместе мы сможем построить процветающую страну, общество, в котором люди с разными взглядами могут жить в добросовестном понимании и взаимном уважении", - подчеркнула Санду.
У каждого государства свои герои
«У каждого государства свои герои. В Молдавии — те, кто убивал, у нас — те, кто защищал. Они чествуют своих героев, мы чествуем своих героев. Каждому свое. Происходящее сегодня говорит о том, что они болеют еще реваншизмом, и, наверное, были бы не против силой навести здесь так называемый конституционный порядок», — заявил Президент Приднестровья В. Красносельский, на памятных мероприятиях по случаю тридцатилетия начала полномасштабной военной агрессии Кишинева против непризнанной республики.
«Я не вижу в Молдавии покаяния за содеянное, это раз. И я не вижу правовой оценки — это два. Те убийцы, которые убивали мирных людей и, самое главное — те, кто их направлял сюда убивать мирных людей, те, кто, по сути, посылал население Молдавии на убой сюда в Приднестровье — они не ответили перед законом, хотя перед Господом ответят, я думаю, рано или поздно. До сих пор чествуют оккупантов как освободителей „единой и неделимой“. Бред и блеф, Молдавия сама разрушила единое государство и послала людей на убой. Нет покаяния, нет осознания — значит, нет прощения», — заключил Вадим Красносельский.
Напомним, во время боёв в Бендерах по официальным данным погибли 489 человек, среди них 132 мирных жителя, включая пятерых детей. Ранения получили 1 242 приднестровца, более половины из которых мирные жители, в том числе 13 детей. Уже после окончания боев от ран скончались ещё 40 человек. Более 100 000 беженцев покинули город. Было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий.
Против Приднестровья применялись тяжелая артиллерия, бронетехника и авиация. В боевых действиях со стороны РМ принимали участия спецотряды полиции, регулярная армия и комбатанты, румынские военнослужащие и наемники. Отпор им дали территориальные спасательные отряды (ТСО), перешедшие под юрисдикцию ПМР милиционеры, гвардейцы и казаки. Вооруженное противостояние удалось прекратить благодаря вмешательству России. Миротворческий контингент РФ остается на берегах Днестра по сей день, а сама операция общепризнанна самой успешной из всех миссий.