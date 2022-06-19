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"Хорошие времена" наступили в Молдове

"Хорошие времена" наступили в Молдове

19 июня в Кишинёве было "жарко". О наступивших "хороших временах" на площадь Великого национального собрания пришли заявить около 3 тыс. человек: рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Протестующие требовали отставок и досрочных выборов в парламент. В это же время, Правительство Молдовы и депутаты PAS устроили гей-парад и окружили себя тысячами полицейских, которые на народные деньги встали на их защиту. Другая же часть общества ждала концерт, который так и не состоялся. Вчера, в День врача и фармацевта, ни один депутат PAS не вспомнил и не поздравил их. К сожалению, врачи остались в тени парада, организованного правительством. Хорошие времена наступили....

"Хорошие времена" наступили в Молдове

Несколько тысяч человек участвовали в акции протеста против роста цен под лозунгом «Новая жизнь» в центре Кишинева. Об этом 19 июня, сообщило РИА Новости, пишет eadaily.com

Как передает агентство, мероприятие организовала оппозиционная партия «Шор», представители которой с мая проводят в молдавской столице и некоторых других населенных пунктах антиправительственные собрания.

Сообщается, что на митинг вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали из регионов. На площади Великого национального собрания, по данным силовиков, собралось около трех тысяч человек.

«Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины», — заявила депутат парламента, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
По ее словам, полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство боится протестов и «ставит различные препоны оппозиции».
«Досрочные выборы,» «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!» — скандировали люди.

Молдова столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары — на 21,45%.
Ответственность за экономический кризис в стране оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность».

Чебан: Министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательства над полицией

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с заявлением и обратился к главе МВД. Он критически высказался по поводу марша, обратив внимание на то, что марш парализовал весь город, работа полиции была организована некорректно, пишет point.md

"Хорошие времена" наступили в Молдове

"Вчера днем весь транспорт был перекрыт на Ботанике, Буюканах, в Центре. Никто не мог никуда добраться", - написал Чебан.

"Правительство и депутаты PAS устроили гей-парад и окружили себя тысячами полицейских, которые на народные деньги вынуждены были стать на их защиту.

Считаю, что министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательства над полицией. Такой мобилизации стражей порядка не наблюдалось ни на одном мероприятии, даже во время кризиса с беженцами или когда приезжали другие официальные лица.

Предлагаю оплатить этот день мобилизации полиции деньгами депутатов PAS, потому что в большинстве своем они охраняли их присутствие на параде.

Правительство PAS знало, что парад ЛГБТ на улице Букурешть был проведен с нарушением закона, но гомосексуалистов охраняли, как зеницу ока, обеспечивая им коридор безопасности, хотя на проведение этой манифестации не было никаких разрешительных документов", - говорится в обращении.

"В городе остановились все работы, был заблокирован транспорт, а гомосексуалистов с депутатами во главе охраняли батальоны полицейских. Половину Кишинева, исторический центр столицы, парализовало из-за незаконного шествия", - продолжил Чебан.

"Вчера, в День врача и фармацевта, ни один депутат PAS не вспомнил и не поздравил их. К сожалению, врачи остались в тени парада, организованного правительством. Никаких акций, повышения зарплаты или других мероприятий для врачей никто не анонсировал. К сожалению!", - заключил Чебан.

Шесть депутатов от ПДС приняли участие вчера, 19 июня, в ЛГБТ-марше, организованном в столице. Это Дмитрий Алайба, Евгений Синкевич, Виталий Гаврук, Марчела Нистор, Галина Сажин и Евгения Кожокарь, передает noi.md В мероприятии также участвовали представители посольств и международных структур.

В этот раз с ними президента РМ Майи Санду не было, хотя ранее она была замечена в рядах нетрадиционных меньшинств, пишет eadaily.com

По ходу ЛГБТ-шествия в Сквер Совета Европы их освистывали на всем пути, однако серьёзных инцидентов не было. Полиция защитила участников от вышедших им на встречу с крестным ходом священников Молдавской митрополии Русской православной церкви и православных активистов, которые традиционно пытались остановить «марш содомитов». Они скандировали: «Позор», «Хотим нормальных детей — не гомосексуальных» и «Кишинев — не Содом»

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России

об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive. По ее словам, в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу. - сообщает eadaily.com

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — сказала Вицу.

Она отметила, что принимать жесткие меры Кишинев вынуждает ситуация на Украине.

Ранее, 2 июня, молдавский парламент принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в 2017 году. В декабре 2020-го по инициативе Социалистической партии его отменили.

Сейчас в Молдове политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В Приднестровье 19 июня - траурные мероприятия прошли по всей республике. Вооружённые формирования, направленные кишиневской властью, ворвались в июне 1992 года в Бендеры. Это была одна из самых кровопролитных операций, предпринятых молдавскими националистами в отношении жителей Приднестровья.

Президент Молдовы не оставила вниманием трагические события 92 года и конечно же поблагодарила комбатантов, а значит до покаяния ещё очень далеко

"Мы обязаны сохранить память о тех огненных днях в качестве гарантии того, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы больше не допустить кровопролития на этом участке земли", - говорится в ее заявлении на странице в Facebook, сообщает tass.ru

В нем она поблагодарила "павших героев за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности" Молдавии, всем, "кто воевал за нашу страну в войне на Днестре, и тем, кто пожертвовал собой ради мирного будущего".

"Только в мире и только вместе мы сможем построить процветающую страну, общество, в котором люди с разными взглядами могут жить в добросовестном понимании и взаимном уважении", - подчеркнула Санду.

"Хорошие времена" наступили в Молдове

У каждого государства свои герои

«У каждого государства свои герои. В Молдавии — те, кто убивал, у нас — те, кто защищал. Они чествуют своих героев, мы чествуем своих героев. Каждому свое. Происходящее сегодня говорит о том, что они болеют еще реваншизмом, и, наверное, были бы не против силой навести здесь так называемый конституционный порядок», — заявил Президент Приднестровья В. Красносельский, на памятных мероприятиях по случаю тридцатилетия начала полномасштабной военной агрессии Кишинева против непризнанной республики.

"Хорошие времена" наступили в Молдове

«Я не вижу в Молдавии покаяния за содеянное, это раз. И я не вижу правовой оценки — это два. Те убийцы, которые убивали мирных людей и, самое главное — те, кто их направлял сюда убивать мирных людей, те, кто, по сути, посылал население Молдавии на убой сюда в Приднестровье — они не ответили перед законом, хотя перед Господом ответят, я думаю, рано или поздно. До сих пор чествуют оккупантов как освободителей „единой и неделимой“. Бред и блеф, Молдавия сама разрушила единое государство и послала людей на убой. Нет покаяния, нет осознания — значит, нет прощения», — заключил Вадим Красносельский.

Напомним, во время боёв в Бендерах по официальным данным погибли 489 человек, среди них 132 мирных жителя, включая пятерых детей. Ранения получили 1 242 приднестровца, более половины из которых мирные жители, в том числе 13 детей. Уже после окончания боев от ран скончались ещё 40 человек. Более 100 000 беженцев покинули город. Было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий.

Против Приднестровья применялись тяжелая артиллерия, бронетехника и авиация. В боевых действиях со стороны РМ принимали участия спецотряды полиции, регулярная армия и комбатанты, румынские военнослужащие и наемники. Отпор им дали территориальные спасательные отряды (ТСО), перешедшие под юрисдикцию ПМР милиционеры, гвардейцы и казаки. Вооруженное противостояние удалось прекратить благодаря вмешательству России. Миротворческий контингент РФ остается на берегах Днестра по сей день, а сама операция общепризнанна самой успешной из всех миссий.
  • Сегодня, 13:37
  • DTV
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