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Майский прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 1 797 руб

Майский прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 1 797 руб

Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 2,92%; в среднем на ребенка – на 2,66%; для пенсионера – на 2,56%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 2,80%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за май 2022 года составил 101,52%, итоговый с начала года – 108,58%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за май 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 937 руб. (1 882 руб. – в апреле 2022 года);

- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 016 руб. (1 957 руб.);

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 852 руб. (1 800 руб.);

- для пенсионеров – 1 525 руб. (1 487 руб.);

- в среднем на одного ребёнка – 1 855 руб. (1 807 руб.);

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 625 руб. (1 589 руб.);

- для детей от 7 до 15 лет – 2 022 руб. (1 965 руб.);

- в среднем на душу населения – 1 797 руб. (1 748 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также ростом тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,5% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,8%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (26,0%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 04:20
  • DTV
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