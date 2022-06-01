Кинокомпания Central Partnership показала первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке. Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко.
"Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается - он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый", - привели в пресс-службе дистрибьютора слова Дьяченко.
В тизере зрителям впервые показали анимированного Чебурашку, которого озвучила Ольга Кузьмина, и других героев фильма - садовника Геннадия в исполнении Сергея Гармаша и главного антагониста ленты - директора шоколадной фабрики Римму, которую сыграла Елена Яковлева. Как отметили в компании Central Partnership, Чебурашка будет воссоздан в фильме с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений. Как рассказал Дьяченко ТАСС, герои Гармаша и Яковлевой являются отсылками к персонажам из оригинальной истории - крокодилу Гене и старухе Шапокляк. "У нас Гена - это человек, его роль исполняет Сережа Гармаш. Есть некий прообраз Шапокляк, ее, конечно, [в фильме] не так зовут, ее играет Елена Яковлева", - сказал он. На вопрос о том, ожидается ли после премьеры в кинотеатрах выход картины в онлайн, режиссер отметил, что это есть в планах.
Производством фильма занимаются студии Yellow, Black and White и Start при участии киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, дистрибуцией фильма займется Central Partnership.