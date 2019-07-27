Предполагается, что Минздрав будет направлять в МВД информацию о водителях, имеющих медицинские противопоказания для управления транспортом
На заседании Правительства рассмотрели и единогласно поддержали проект закона, касающийся совершенствования законодательства в области безопасности дорожного движения. Об основных положениях инициативы доложил начальник Контрольно-правового управления МВД ПМР Радион Чеботарь.
В первую очередь, документ разработан в целях информирования органов внутренних дел о водителях и кандидатах в водители, находящихся на учете в наркологическом диспансере или имеющих иные медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Тем самым, это поможет предупредить возникновение дорожно-транспортных происшествий, напрямую связанных с состоянием здоровья водителей, сообщает пресс-служба Правительства.
Как поясняет докладчик, ухудшение состояния здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению – одно из оснований для прекращения права на управление транспортным средством.
«Для того, чтобы создать реально действующий правовой механизм, были подготовлены две инициативы. Внесение изменений в закон «О безопасности дорожного движения», который более четко конкретизирует порядок проведения медицинского освидетельствования. И предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан», который корректирует понятие медицинская тайна и дает возможность министерству здравоохранения направлять информацию об имеющихся медицинских противопоказаниях в органы внутренних дел», – подчеркнул Радион Чеботарь.
В ближайшее время документ будет направлен для рассмотрения в Верховный Совет.
Напомним, по поручению Главы государства внимание правоохранительных органов сконцентрировано в том числе на выявлении водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Действующее законодательство предусматривает серьезные меры наказания для нарушителей. При этом актуализация и совершенствование правового поля продолжается.