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В Приднестровье предлагается усилить меры безопасности на дорогах

В Приднестровье предлагается усилить меры безопасности на дорогах

Предполагается, что Минздрав будет направлять в МВД информацию о водителях, имеющих медицинские противопоказания для управления транспортом


На заседании Правительства рассмотрели и единогласно поддержали проект закона, касающийся совершенствования законодательства в области безопасности дорожного движения. Об основных положениях инициативы доложил начальник Контрольно-правового управления МВД ПМР Радион Чеботарь.

В первую очередь, документ разработан в целях информирования органов внутренних дел о водителях и кандидатах в водители, находящихся на учете в наркологическом диспансере или имеющих иные медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Тем самым, это поможет предупредить возникновение дорожно-транспортных происшествий, напрямую связанных с состоянием здоровья водителей, сообщает пресс-служба Правительства.

Как поясняет докладчик, ухудшение состояния здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению – одно из оснований для прекращения права на управление транспортным средством.

«Для того, чтобы создать реально действующий правовой механизм, были подготовлены две инициативы. Внесение изменений в закон «О безопасности дорожного движения», который более четко конкретизирует порядок проведения медицинского освидетельствования. И предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан», который корректирует понятие медицинская тайна и дает возможность министерству здравоохранения направлять информацию об имеющихся медицинских противопоказаниях в органы внутренних дел», – подчеркнул Радион Чеботарь.

В ближайшее время документ будет направлен для рассмотрения в Верховный Совет.

Напомним, по поручению Главы государства внимание правоохранительных органов сконцентрировано в том числе на выявлении водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Действующее законодательство предусматривает серьезные меры наказания для нарушителей. При этом актуализация и совершенствование правового поля продолжается.
  • Сегодня, 04:31
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