Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон, принятый Верховным Советом 2 июня этого года. В соответствии с текстом правового акта, опубликованным на официальном сайте главы государства, новый закон расширяет перечень граждан, которым запрещено приобретать оружие.
Теперь это не смогут сделать лица, которые, в частности, не имеют постоянного места жительства на территории ПМР, ранее уже приобретали оружие и утратили его по своей вине, привлекались дважды в течение года к административной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками, отбывают наказание за совершенное преступление или находятся под следствием или судом.
Закон также уточняет вопрос, связанный с наличием судимости у лиц, желающих приобрести оружие. Так, если у человека есть неснятая и непогашенная судимость за умышленные преступления или причинение по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью человека, то приобрести оружие он не сможет.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.