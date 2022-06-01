Dnestr.TV

 
0

Хорват Степан Томас возглавил ФК «Шериф»

Хорват Степан Томас возглавил ФК «Шериф»

Новым главным тренером тираспольского футбольного клуба «Шерифа» стал хорватский специалист Степан Томас. Приднестровский клуб представил наставника на своем сайте.

ФК «Шериф» достиг соглашения о сотрудничестве с хорватским специалистом Степаном Томасом на пост главного тренера первой команды, сообщается на сайте ФК «Шериф».

Степан Томас родился 3 июня 1976 года в городе Бугойно. За свою игровую карьеру выиграл 13 титулов, включая 9 чемпионских в Хорватии, Турции и России вместе с загребским «Динамо», турецкими «Галатасараем» и «Фенербахче», а также с казанским «Рубином»

В 2010 году начал тренерскую карьеру. Вся она прошла в Турции, где начал ассистентом, а в 2019 году начал самостоятельную работу. Последним клубом Степана Томаса был «Гёзтепе».

Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Степана Томаса и желает ему успехов в новой должности.
  • Вчера, 20:34
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна