Новым главным тренером тираспольского футбольного клуба «Шерифа» стал хорватский специалист Степан Томас. Приднестровский клуб представил наставника на своем сайте.
ФК «Шериф» достиг соглашения о сотрудничестве с хорватским специалистом Степаном Томасом на пост главного тренера первой команды, сообщается на сайте ФК «Шериф».
Степан Томас родился 3 июня 1976 года в городе Бугойно. За свою игровую карьеру выиграл 13 титулов, включая 9 чемпионских в Хорватии, Турции и России вместе с загребским «Динамо», турецкими «Галатасараем» и «Фенербахче», а также с казанским «Рубином»
В 2010 году начал тренерскую карьеру. Вся она прошла в Турции, где начал ассистентом, а в 2019 году начал самостоятельную работу. Последним клубом Степана Томаса был «Гёзтепе».
Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Степана Томаса и желает ему успехов в новой должности.