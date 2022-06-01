Пока мама была в магазине, 4-летняя малышка выпала из окна пятого этажа. Всё произошло 20 июня вечером в Тирасполе.
Со слов одного из очевидцев, он работал в палисаднике у дома. Неожиданно увидел соседа, на руках тот держал маленькую девочку, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Соседи вызвали скорую. В это время вернулась молодая мама. То, что в квартире нет её дочки, она не сразу поняла. О произошедшем ей рассказали соседи. Женщина зачем-то решила отнести малышку домой. Уже оттуда врачи неотложки доставили девочку в реанимацию Республиканского центра матери и ребёнка. Медики о маленькой пациентке сообщили в столичную милицию.
Правоохранители выяснили: мама вышла в магазин, дочка спала. Окно на балконе, со слов женщины, было открыто на проветривание. Она предполагает, что малышка самостоятельно его открыла.
Вывалившись из окна, девочка упала сначала на крышу пристройки, а после – на бетон. Что она жива – чудо! У ребёнка кататравма, ушибы внутренних органов, перелом руки, черепно-мозговая травма.
Пока врачи борются за жизнь ребёнка, Следственный комитет отрабатывает все версии происшествия. mvdpmr.org