Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе ребёнок выпал из окна пятого этажа

В Тирасполе ребёнок выпал из окна пятого этажа

Пока мама была в магазине, 4-летняя малышка выпала из окна пятого этажа. Всё произошло 20 июня вечером в Тирасполе.

Со слов одного из очевидцев, он работал в палисаднике у дома. Неожиданно увидел соседа, на руках тот держал маленькую девочку, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Соседи вызвали скорую. В это время вернулась молодая мама. То, что в квартире нет её дочки, она не сразу поняла. О произошедшем ей рассказали соседи. Женщина зачем-то решила отнести малышку домой. Уже оттуда врачи неотложки доставили девочку в реанимацию Республиканского центра матери и ребёнка. Медики о маленькой пациентке сообщили в столичную милицию.

Правоохранители выяснили: мама вышла в магазин, дочка спала. Окно на балконе, со слов женщины, было открыто на проветривание. Она предполагает, что малышка самостоятельно его открыла.

Вывалившись из окна, девочка упала сначала на крышу пристройки, а после – на бетон. Что она жива – чудо! У ребёнка кататравма, ушибы внутренних органов, перелом руки, черепно-мозговая травма.

Пока врачи борются за жизнь ребёнка, Следственный комитет отрабатывает все версии происшествия.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:38
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна