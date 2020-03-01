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Проведена проверка столичного центра соцзащиты

Проведена проверка столичного центра соцзащиты

Проверка проводилась с 9 марта 2022 года по 8 апреля 2022 года специалистами контрольно-ревизионного управления Единого государственного фонда социального страхования Приднестровья с привлечением для проверки специалистов Министерства по социальной защите и труду ПМР.

Плановая проверка касалась правильности назначения и выплат пенсий, пособий и компенсаций в Центре социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь за последние два года деятельности.

На дату проверки на учете в Центре состоят 25 324 получателя пенсий и других социальных выплат, в том числе:
20 969 пенсионеров;

1 570 получателей дополнительного материального обеспечения;

90 получателей ежемесячной персональной выплаты;

1 024 получателя дополнительных социальных выплат;

1 321 получатель государственных пособий на детей;

138 получателей компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

212 получателей пособий по безработице.

За период с 01.03.2020 года по 28.02.2022 года проведено нового (первичного) назначения пенсий 5 866 гражданам, пересчитано пенсий 2 269 пенсионерам.

В связи с увеличением минимального размера пенсии произведен один перерасчет пенсии с 01.04.2021 года, пересчитано около 21 000 пенсий.

Назначено 7 214 пособий и компенсационных выплат гражданам, имеющим детей, 1 812 гражданам присвоен статус безработного и назначены пособия по безработице.

В соответствии с плановым заданием проведена выборочная проверка правильности назначения и выплаты пенсий, пособий, гражданам, имеющим детей, пособий по безработице, компенсаций, перерасчетов пенсий, проверка документов, представленных организациями - страхователями на возмещение средств, и иные статьи расходования средств Фонда.

Как сообщается на сайте Минсоцзащиты, в работе Центра имеются нарушения применения норм Закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике», при перерасчете, назначении пенсий, ежемесячной компенсации.

Таким образом, в ходе коллегии было обращено внимание руководства Центра на наличие недостатков в работе и рекомендовано принять меры по их устранению. Кроме того, рекомендовано проводить дополнительные разъяснительные занятия со специалистами Центра по изучению ошибок, обнаруженных при проверке назначения, выплаты пенсий, пособий, с более детальным изучением нормативных правовых актов.

Министром был отмечен колоссальный объем нагрузки, который лег на плечи специалистов Центров по всей республике, в том числе и на специалистов ЦССиСЗ г.Тирасполь. Это вопросы перерасчета связи с увеличением минимального размера, оперативная выплата гуманитарной помощи, с которыми справились, по мнению министра хорошо.

По итогам проверки Коллегия приняла решение признать работу Центра социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь удовлетворительной.
  • Вчера, 20:58
  • DTV
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