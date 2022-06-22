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В Приднестровье зажгли «Свечу памяти»

В Приднестровье зажгли «Свечу памяти»

На мемориалах во всех городах и районах Приднестровья сегодня прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция проводится ежегодно в память обо всех тех людях, жизни которых унесла война. Зажечь «Свечу памяти» на столичный Мемориал Славы пришёл и Президент ПМР Вадим Красносельский.

В беседе с журналистами по завершении памятной акции и церемонии возложения цветов Президент Приднестровья отметил, что Советскому Союзу в годы войны противостояло не только германское оружие и силы стран гитлеровской оси: по сути, экономики всех европейских стран работали на немецко-фашистскую армию. И тем не менее сила духа и единство советских граждан взяли верх, подчеркнул Президент.

«Конечно, в таких условиях было сложно рассчитывать на успехи. Вероломное нападение, другие объективные и субъективные факторы... Но именно здесь, на Южном фронте, советским войскам удалось сдержать врага и даже на румынском участке фронта перейти в контрнаступление на румынскую территорию. Естественно, линия фронта продвигалась вперед. 1941-1942 годы были очень трагичны. Советский народ переломил ход войны большими жертвами», – напомнил Вадим Красносельский.

Также Президент ПМР высказался о событиях, приведших в дальнейшем к развалу СССР. Вадим Красносельский с сожалением отметил, что политикам внутри страны удалось сделать то, что в сороковых годах не смог Гитлер.

«Миллионы погибших, поломаны судьбы, уничтожены материальные ресурсы. В сложнейшей ситуации народ выстоял, не только народ, который был на поле боя, но и весь народ, который выстраивал заводы, ковал оружие победы, был в блокадах, умирал от голода, погибал и горел в самолетах, окопах, танках, тонул в море и так далее. Как так получилось, что потом так легко разрушили Советский Союз?» – произнёс глава государства.

Президент ПМР подчеркнул, что последующие геополитические события – это последствия развала Советского Союза.

Тем не менее, несмотря ни на что, недопустимо отказываться от празднования дня Победы и проведения памятных мероприятий, считает Вадим Красносельский. Президент добавил, что те государства, которые забыли собственную историю, рано или поздно растворятся и исчезнут с географических карт. А в Приднестровье историю помнят.

«В ПМР чтят память предков, тех, кто защищал нашу Родину. Народ Приднестровья имеет право на будущее, и будущее у приднестровского народа хорошее – это признание нашей государственности, наша независимость в конечном итоге. Я убеждён, что все те погибшие, кто когда-то защищал нашу Родину, они вместе с нами и тоже охраняют нас на этой земле», – отметил Вадим Красносельский.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
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