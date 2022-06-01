В скором времени водителям не потребуется предъявлять техпаспорт на территории Республики Молдова. Законодательство будет скорректировано. Об этом заявил депутат ПДС Думитру Алайба, передает point.md ссылаясь на stiri.md
В посте в социальной сети Алайба говорит, что техпаспорт нужно будет предъявлять только за границей, а в стране его можно будет проверить онлайн.
"Одно из моих любимых занятий — убирать бумажки. Так что, минус еще одна бумажка (в этот раз пластиковая, но метафору сохраним).
Мы хотим отменить обязательство по физическому предъявлению регистрационного на территории Республики Молдова. Вам нужно будет только иметь его физически с собой, когда вы путешествуете за границей. На территории Республики Молдова данные из регистрационного удостоверения можно проверить онлайн. Будем корректировать законодательство", - отметил депутат.
Он напомнил, что в декабре уже была отменена обязанность иметь при себе водительское удостоверение.
"Полиция может идентифицировать и машину, и документы без физического предъявления. Это обязательство является в первую очередь неудобством, но также и поводом для получения штрафа. Если у вас нет техпаспорта - вы платите штраф 300 леев, даже если у вас есть нужные документы, возможно, вы забыли их дома. Может, когда-то это и имело смысл, когда у нас не было портала электронных услуг, но сейчас эта мера устарела. Проверка происходит онлайн.
В 2021 г. по этой статье было составлено 5 794 протокола, а сумма штрафов составила 1,52 млн леев. Эти деньги и в дальнейшем останутся в карманах водителей", - пишет Думитру Алайба.