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Вадим Красносельский провел встречу с Клаусом Нойкирхом

Вадим Красносельский провел встречу с Клаусом Нойкирхом

В рабочем кабинете Главы приднестровского государства состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Участие в дискуссии также приняли Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и Советник по политическим вопросам Миссии ОБСЕ в Молдове Григорий Алхазов.

Обмениваясь приветствиями, собеседники упомянули отступившую наконец пандемию коронавируса, отметив, что рады возможности возобновления прямых контактов без излишних ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Обсудили COVID-обстановку в мире. Вадим Красносельский сообщил, что в Приднестровье сеть инфекционных госпиталей свернута. Прием пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19» осуществляет один стационар. Остальные вернулись к плановой работе, но находятся в полной готовности к возобновлению в случае необходимости приема больных коронавирусом. Сейчас на стационарном лечении 17 приднестровцев, рассказал Вадим Красносельский, передает пресс-служба главы государства.

Главная тема сегодняшней встречи – переговорный процесс. Президент ПМР отметил, что формат «5+2» бездействует, не вызывает оптимизма и нисходящая активность деятельности экспертных (рабочих) групп. В этой ситуации возрастает роль встреч участников переговорного процесса в режиме «1+1». Глава приднестровского государства считает, что диалог в этом формате необходимо наращивать, используя данный инструмент для решения вопросов переговорной повестки, количество которых не только не сокращается, но и увеличивается. Важнейший в существующих реалиях аспект – обеспечение мира и безопасности, подчеркнул Вадим Красносельский.

Клаус Нойкирх в свою очередь обозначил заинтересованность ОБСЕ в мирном разрешении любых вопросов. Он отметил, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе важно знать мнения сторон о положении дел, их оценку ситуации, видение путей выхода из затруднительных обстоятельств.

Участники встречи детально обсудили актуальные вопросы, наметили планы дальнейшего сотрудничества. Сошлись во мнении о необходимости решения всех существующих в текущей повестке социально-гуманитарных проблем, способствующих улучшению жизни людей.

  • Сегодня, 20:13
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