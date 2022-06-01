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Санду о рисках в Приднестровье и Гагаузии: У меня такой информации нет

Санду о рисках в Приднестровье и Гагаузии: У меня такой информации нет
Фото: rfi.ro

Комментируя решение приднестровской проблемы и вступление Молдовы в Европейский союз, Майя Санду заявила, что "на данный момент наша задача состоит в том, чтобы защитить людей и не допустить дестабилизации ситуации".

"Основная задача - сохранить мир. В остальном мы продолжаем обсуждения по всем другим измерениям. Экономические процессы меняются из-за войны в Украине. Мы надеемся, что некоторые процессы и финансовые потоки станут более прозрачными", - сказала Санду в интервью RFI, пишет point.md.

«Я очень надеюсь, что наши граждане с левого берега Днестра оценят открывающуюся новую возможность — европейскую интеграцию.

Уверена, что они, как и те, кто живет на правом берегу, хотят жить в стране, где достаточно экономических возможностей для людей, в стране, где уважаются их права, где государство достаточно сильно, чтобы предоставлять качественные услуги и безопасность.

Мы хотим того же, даже если у нас уже очень давно такая ситуация, когда конституционные институты Молдовы не могут достучаться до этих граждан. Но я оптимистично настроена в отношении того, что люди там поддержат нашу цель европейской интеграции», - сказала глава государства.

На вопрос, ожидает ли она новых вызовов на левом берегу Днестра или в гагаузской автономии, Санду ответила:

«Я знаю, что мы должны быть бдительными и стараться следить за ситуацией. У меня нет информации от учреждений, которая подтверждала бы, что есть какие-то риски».

point.md
  • Сегодня, 20:19
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