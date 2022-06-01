Комментируя решение приднестровской проблемы и вступление Молдовы в Европейский союз, Майя Санду заявила, что "на данный момент наша задача состоит в том, чтобы защитить людей и не допустить дестабилизации ситуации".
"Основная задача - сохранить мир. В остальном мы продолжаем обсуждения по всем другим измерениям. Экономические процессы меняются из-за войны в Украине. Мы надеемся, что некоторые процессы и финансовые потоки станут более прозрачными", - сказала Санду в интервью RFI, пишет point.md.
«Я очень надеюсь, что наши граждане с левого берега Днестра оценят открывающуюся новую возможность — европейскую интеграцию.
Уверена, что они, как и те, кто живет на правом берегу, хотят жить в стране, где достаточно экономических возможностей для людей, в стране, где уважаются их права, где государство достаточно сильно, чтобы предоставлять качественные услуги и безопасность.
Мы хотим того же, даже если у нас уже очень давно такая ситуация, когда конституционные институты Молдовы не могут достучаться до этих граждан. Но я оптимистично настроена в отношении того, что люди там поддержат нашу цель европейской интеграции», - сказала глава государства.
На вопрос, ожидает ли она новых вызовов на левом берегу Днестра или в гагаузской автономии, Санду ответила:
«Я знаю, что мы должны быть бдительными и стараться следить за ситуацией. У меня нет информации от учреждений, которая подтверждала бы, что есть какие-то риски».